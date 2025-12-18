¿Habrá BLOQUEOS HOY en México? Gobierno y transportistas llegan a acuerdos; lo que debes saber

Ciudad de México.- ¿HOY, jueves 18 de diciembre de 2025 viajarás en carreteras de México y temes por los bloqueos? Si la respuesta es afirmativa, te dará gusto saber que, para esta jornada, no se prevén cierres carreteros, pues el Gobierno Federal llegó a un acuerdo con el gremio de transportistas y agricultores, con lo que estas medidas se suspenderán, al menos hasta nuevo aviso.

La madrugada de este jueves, el Gobierno de México anunció una serie de acuerdos con representantes del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y del sector transportista, con el objetivo de atender de manera inmediata las principales demandas del sector agroalimentario y fortalecer la seguridad en las carreteras del país, un tema clave para la movilidad de mercancías y personas, incluida la región noroeste.

#Nacional | El Gobierno de México informó que gracias a las mesas de diálogo con el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano y transportistas, se llegaron a acuerdos clave para atender demandas del campo y reforzar la seguridad en carreteras uD83CuDF3E?? pic.twitter.com/P9iQzolk5c — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 18, 2025

De acuerdo con la información oficial, las mesas de trabajo se realizaron el miércoles 17 de diciembre y estuvieron encabezadas por autoridades federales de distintas dependencias, quienes coincidieron en la necesidad de mantener un diálogo permanente para garantizar el libre tránsito y la continuidad de las actividades productivas en el país.

Refuerzan presencia operativa y acompañamiento en tramos de riesgo

Entre los principales acuerdos alcanzados destaca el reforzamiento de la presencia operativa de las fuerzas de seguridad en carreteras federales y estatales, así como el acompañamiento en los tramos considerados de mayor riesgo para transportistas y productores. Las autoridades también acordaron fortalecer el uso de herramientas tecnológicas para mejorar la vigilancia y la capacidad de respuesta ante incidentes.

Este esfuerzo conjunto busca proteger la integridad de quienes transitan diariamente por las vías de comunicación, además de reducir riesgos que afectan la cadena de suministro y el traslado de productos del campo hacia los centros de consumo.

Coordinación interinstitucional para garantizar el libre tránsito

La Secretaría de Gobernación (Segob) informó que estas acciones se desarrollan en coordinación con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Guardia Nacional. Todas las dependencias coincidieron en que la coordinación interinstitucional es fundamental para mantener la gobernabilidad y la seguridad en las carreteras.

Durante el encuentro se reiteró que el fortalecimiento de la seguridad vial no solo beneficia al sector transportista, sino también a productores, comerciantes y ciudadanía en general, al asegurar el flujo constante de bienes y servicios.

No habrá cierres carreteros por transportistas hasta nuevo aviso. Foto: Facebook

Atención a demandas del sector agroalimentario

Como parte de los compromisos, se informó que la Secretaría de Agricultura y Alimentación para el Bienestar recibirán este 18 de diciembre a un equipo técnico del FNRCM para analizar propuestas relacionadas con la pignoración de productos como maíz, frijol, sorgo, trigo, cebada y soya.

Asimismo, se acordó la inclusión de productores en los trabajos del Sistema Mexicano de Ordenamiento del Mercado y Comercialización del Maíz, además de establecer una ruta institucional para analizar temas vinculados al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), bajo la conducción de la Secretaría de Economía.

