Hoy No Circula JUEVES 18 de diciembre de 2025 en CDMX: ¿Hay Contingencia Ambiental HOY?

Ciudad de México.- ¡Arranca un nuevo día! Y si por motivos de trabajo, escuela o diversión viajarás en automóvil en la zona Centro de la República Mexicana, es muy importante que consultes el programa Hoy No Circula, el cual fue creado para cuidar la calidad del aire en el Valle de México. ¿Hoy, jueves 18 de diciembre de 2025 aplica la Contingencia Ambiental o el Doble Hoy No Circula? Aquí toda la información.

A través de sus redes sociales oficiales, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informa que este jueves 18 de diciembre de 2025 los niveles de contaminación y de ozono en la capital mexicana se encuentran dentro de los parámetros, por lo que no se ha activado la Contingencia Ambiental ni el Doble Hoy No Circula.

Por tanto, el Hoy No Circula funciona sin cambios tanto en la Ciudad de México (CDMX), el Estado de México (Edomex), como en las demás entidades donde se aplica: Querétaro, Hidalgo, Morelos, Tlaxcala y Puebla.

Lo anterior significa que este jueves solo no transitan los coches que cuentan con:

Terminación de placas 1 y 2

El holograma de verificación 1 y 2

Engomado color verde

Recuerda que las normas de este programa de tránsito se mantienen en un horario que va desde las 05:00, hasta las 22:00 de la noche, tiempo local.

¿Qué coches están exentos del programa?

El Hoy No Circula no se aplica para todos los carros que circulan en el Valle de México, ya que están exentos los que cuentan con el holograma de verificación 0 y 00, así como a los híbridos o eléctricos.

El #HoyNoCircula de este jueves 18 de diciembre en la #ZMVM aplica para vehículos con #EngomadoVerdeuD83DuDFE2 con terminación de placas 1 y 2, holograma 1 y 2.

El #HoyNoCircula de este jueves 18 de diciembre en la #ZMVM aplica para vehículos con #EngomadoVerde con terminación de placas 1 y 2, holograma 1 y 2.

Asimismo, están libres de las restricciones de tránsito los autos que tienen placas de discapacidad; los que funcionan como transporte escolar, de productos perecederos y/o residuos peligrosos. Tampoco se contemplan en las normas vigentes a los coches que brindan servicios de Seguridad Pública, de Protección Civil y de Salud. Las unidades que funcionan con gas natural y/o presten servicios urbanos igualmente pueden circular todos los días.

A esto asciende la multa por infringir el Hoy No Circula

Si no respetas las normas del Hoy No Circula los días que se mantiene vigente, serás acreedor a una multa: en la Ciudad de México, oficiales de la SSC te detendrán y te verás obligado a pagar 20 o 30 veces la Unidad de Cuenta (UMA). Cabe señalar que este 2025 UMA tendrá un valor de 113.14 pesos. Mensualmente su valor será de tres mil 439.46 y de forma anual será de 41 mil 273.52 pesos.

