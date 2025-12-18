México recibe más de 145 mil deportados de Estados Unidos por el gobierno de Donald Trump

Ciudad de México.- El Gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, ha deportado a más de 145 mil mexicanos desde enero pasado. Así lo informó esta mañana de jueves 18 de diciembre de 2025 la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez. Presentó los avances de la estrategia nacional de repatriación 'México te abraza', en el marco de las deportaciones de mexicanos.

Durante la mañanera, la funcionaria detalló que del 20 de enero al 17 de diciembre se registraron más de 145 mil 537 repatriaciones. De esos 116 mil, 156 se realizaron por vía terrestre y 29 mil 381 por vía aérea, principalmente en los aeropuertos de Villahermosa, Tapachula y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

EU repatría a 145 mil connacionales

Rodríguez subrayó que octubre fue el mes con mayor número de retornos por tierra, mientras que en agosto se incrementaron las repatriaciones aéreas. Explicó que la estrategia 'México te abraza' opera con la participación de 34 dependencias federales. Tiene como objetivo garantizar atención humanitaria, respeto a los derechos humanos y acceso a programas de bienestar, salud, empleo, educación e inclusión financiera para las personas que enfrentan las deportaciones de mexicanos en el gobierno de Trump.

Del total de connacionales retornados, 99 mil 924 ingresaron a alguno de los centros de atención instalados en siete entidades del país. 45 mil 613 decidieron no acudir a estos espacios. Aunque recibieron alimentación, acceso a llamadas telefónicas, orientación jurídica y apoyo para el traslado a sus comunidades de origen en los puntos fronterizos.

“En total, con 'México te abraza' hemos brindado más de 846 mil servicios en los centros de atención, entre ellos más de 292 mil raciones de alimentos calientes, más de 24 mil atenciones médicas y más de ocho mil atenciones psicológicas", señaló la titular de Gobernación respecto al impacto de las deportaciones de mexicanos durante el gobierno de Trump.

Rodríguez informó que más de 90 mil personas repatriadas fueron afiliadas al IMSS, junto con sus beneficiarios legales, para recibir atención médica por razones humanitarias. Además de que 85 mil 769 recibieron la Tarjeta Paisano del Bienestar, con apoyo de 2 mil pesos para gastos de traslado a sus comunidades.

También detalló que se emitieron más de 56 mil copias certificadas de actas de nacimiento y CURP. Se incorporó a 30 mil 538 personas a programas del Bienestar y se otorgaron 12 mil 927 asesorías relacionadas con regularización de suelo, temas agrarios y programas de vivienda. A través del Instituto Nacional de Migración se realizaron 98 mil 18 traslados a las comunidades de origen tras las deportaciones de mexicanos.

La funcionaria agregó que 70 mil 543 personas fueron recibidas en centros ubicados en la frontera norte y 29 mil 381 en instalaciones del sur del país, tras arribar por vía aérea. Para la atención de incidentes, desde enero opera un centro de mando en Gobernación, activo las 24 horas, con saldo blanco hasta el momento.

"Como dice la presidenta Claudia Sheinbaum, no están solas ni solos. México siempre los espera con los brazos abiertos y con todos los servicios y programas para ayudarles a iniciar de nuevo en la tierra que los vio nacer", agregó sobre el apoyo del Estado ante las deportaciones de mexicanos en el gobierno de Trump.

?? Programa 'México te abraza' ayudó a más de 145 mil mexicanos en EU a regresar al país durante 2025, informa Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación



