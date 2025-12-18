Sentencian en EU a 11 años de prisión a 'El Guacho', yerno de 'El Mencho', por lavado de dinero

Ciudad de México.- Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa, alias 'El Guacho', yerno de Nemesio Oseguera Cervantes, 'El Mencho', líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue sentenciado a 11 años y ocho meses de prisión en Estados Unidos por delitos de lavado de dinero.

De acuerdo con autoridades estadounidenses, Gutiérrez Ochoa simuló su muerte para evadir a la justicia y logró establecerse en California bajo una identidad falsa, mientras continuaba operando financieramente para la organización criminal. El caso forma parte de las investigaciones del gobierno de Estados Unidos contra la estructura financiera del CJNG, uno de los cárteles más poderosos y violentos de México.

Cae el yerno de El Mencho en EU

Créditos: Internet

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó sobre la detención de Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa, yerno de 'El Mencho'. La captura se llevó a cabo el 19 de noviembre de 2024, en Riverside, California, bajo cargos de tráfico internacional de drogas y lavado de dinero.

Gutiérrez Ochoa, de 37 años, habría comenzado a trabajar para el CJNG en 2014. Desde entonces, se le atribuye la coordinación del transporte y distribución de aproximadamente 40 mil kilogramos de metanfetamina y dos mil kilogramos de cocaína con destino a Estados Unidos.

A 'El Guacho' se le acusa de promover las actividades criminales del cártel mediante actos de violencia. En noviembre de 2021, presuntamente ordenó el secuestro de dos elementos de la Marina mexicana como represalia por la detención de la esposa de 'El Mencho'.

Gutiérrez Ochoa enfrenta cargos por conspiración para distribuir grandes cantidades de drogas, incluyendo cinco kilogramos o más de cocaína y 500 gramos o más de metanfetamina, y por lavado de dinero. Si es declarado culpable, podría enfrentar una pena mínima de 10 años de prisión y hasta cadena perpetua por los delitos de narcotráfico, además de 20 años por lavado de dinero.

Fuente: Tribuna del Yaqui