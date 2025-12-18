Sheinbaum reitera su postura sobre Venezuela: "Nuestra posición no tiene por qué afectar"

Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sostuvo este jueves 18 de diciembre de 2025, en su conferencia mañanera, que el rechazo de su gobierno a las declaraciones de Donald Trump sobre bloqueos a Venezuela y su postura sobre este caso no tiene por qué afectar la relación de México con Estados.

"Nuestra posición no tiene por qué intervenir en nuestra relación con Estados Unidos", resaltó la mandataria mexicana, y expuso que su posicionamiento va más allá del conflicto actual entre ambos países. "No estamos de acuerdo con intervenciones ni querencias; estamos a favor de la solución pacífica de los conflictos", afirmó.

Una vez Sheinbaum le lava la cara al narco régimen de @NicolasMaduro.



La presidente Sheinbaum una vez más con tibieza menciona al régimen asesino de Maduro pero critica que EEUU “intervenga” en la liberación de Venezuela.



Curioso que no dice nada de la intervención de Cuba uD83CuDDE8uD83CuDDFA,… pic.twitter.com/deDqVWPV3b — Carlos Torres (@CarlosTorresF_) December 17, 2025

Estas declaraciones llegan poco después de que Sheinabum ofreciera México como territorio para una posible negociación y tras hacer un llamamiento a Naciones Unidas para actuar y asumir su papel. "Si hay conflicto, hay todos los mecanismos establecidos por Naciones Unidas para que haya una solución pacífica a cualquier disputa, y tienen que participar todas las partes", dijo Sheinbaum.

Claudia Sheinbaum hizo un llamado al diálogo entre las naciones y a la no intervención, tras el anuncio del expresidente estadounidense Donald Trump sobre posibles bloqueos a Venezuela. Durante su conferencia mañanera del miércoles, Sheinbaum reiteró la postura de México, acorde con la Constitución, de no intervención, no injerencia extranjera, autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de las controversias.

uD83DuDCCDSheinbaum exige a la ONU actuar en el caso Trump vs Venezuela.



“No se le ha visto… que asuma su papel para evitar cualquier derramamiento de s4ngr3” pic.twitter.com/t1Tsmh71gy — Martha Olivia LópezM (@MarOliMx) December 17, 2025

Llamamos a que en cualquier controversia internacional se utilice el diálogo y la paz, y no la intervención. Esa es nuestra posición por convicción y por Constitución", afirmó la mandataria.

Sheinbaum Pardo enfatizó que esta debe ser siempre la postura de cualquier presidente de México, más allá de las opiniones sobre el régimen de Venezuela o la presidencia de Nicolás Maduro. "La posición de México siempre debe ser no a la intervención, no a la injerencia extranjera, solución pacífica de los conflictos y diálogo por la paz", insistió.

Además, la presidenta hizo un llamado a las Naciones Unidas para que asuman su papel en la búsqueda de una solución pacífica al conflicto y eviten cualquier derramamiento de sangre. "No se le ha visto. Que asuma su papel para evitar cualquier derramamiento de sangre, y que se busque siempre la solución pacífica de los conflictos. Esa es nuestra posición", concluyó.

Fuente: Tribuna del Yaqui