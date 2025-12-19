Clima HOY viernes 19 de diciembre en la NOCHE: LLUVIAS INTENSAS por el frente frío 22

Ciudad de México.- Para la noche de este viernes 19 de diciembre de 2025 se prevén lluvias puntuales intensas en diversas zonas del país a causa del frente frío número 22; a continuación, te presentamos el reporte detallado de las condiciones climatológicas a partir de las 20:00 horas y durante las primeras horas del sábado 20 de diciembre. Esta información corresponde al más reciente informe emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), por lo que se recomienda mantenerse atento a los avisos oficiales.

Según el reporte actualizado de la Conagua, durante la noche de este viernes y la madrugada del sábado 20 de diciembre, el frente frío número 22 se extenderá con características de estacionario sobre el occidente del golfo de México, interaccionará con un canal de baja presión y con una vaguada en altura; esto provocará lluvias en diversas regiones del país. Te compartimos las zonas donde se esperan estas condiciones meteorológicas.

¿Dónde lloverá este sábado 19 de diciembre de 2025 de acuerdo con el SMN?

Lluvias puntuales intensas:

Veracruz (Capital, Los Tuxtlas y Olmeca)

Tabasco (sur y este)

Campeche (centro y suroeste)

Chiapas (norte y este)

Lluvias muy fuertes en:

Veracruz (Las Montañas, Sotavento, Papaloapan)

Oaxaca (norte y este)

Lluvias fuertes en:

Guerrero (este)

Yucatán

Quintana Roo

Chubascos en:

Puebla (Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra)

Veracruz (Huasteca Baja, Totonaca y Nautla)

Mientras que, según el SMN, en el resto del país, dominará cielo despejado, ambiente frío a muy frío con posibles heladas al amanecer del sábado en la Mesa del Norte y la Mesa Central. Además, se prevé la formación de bancos de niebla en la costa oeste de la península de Baja California.

¿Dónde lloverá este sábado 20 de diciembre de 2025 de acuerdo con el SMN?

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Veracruz (Olmeca), Oaxaca (noreste), Chiapas (este y sureste) y Quintana Roo (sureste).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Veracruz (Papaloapan y Los Tuxtlas), Tabasco, Campeche y Yucatán.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Michoacán, Guerrero, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala.

#PronósticoDelTiempo para las siguientes seis horas en regiones del noroeste, norte y noreste de #México, así como en zonas de #LaHuasteca. pic.twitter.com/oi3hAbDhJb — CONAGUA Clima (@conagua_clima) December 20, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conagua