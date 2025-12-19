Fuertes LLUVIAS, bajas temperaturas y CALOR: Clima México HOY viernes 19 de diciembre

Ciudad de México.- Antes de salir de casa o planear actividades para este viernes 19 de diciembre, conviene revisar cómo se comportará el clima en México. Ya que las condiciones atmosféricas previstas para hoy generarán lluvias intensas en algunas regiones, vientos fuertes en el norte y temperaturas contrastantes entre la mañana y la tarde. Consultar el pronóstico completo te permitirá anticipar riesgos, tomar precauciones y evitar afectaciones por el tiempo. ¡Aquí toda la información!

Conagua informa sobre el clima en México este viernes

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), este viernes una vaguada polar en niveles medios y altos de la atmósfera, en combinación con canales de baja presión en el interior del territorio nacional, favorecerá la presencia de lluvias y chubascos en gran parte del país. Estas condiciones afectarán principalmente a estados del occidente, centro y sureste, incluyendo el Valle de México y la península de Yucatán.

Así será el clima en México este viernes. Foto: Conagua

En Chiapas, el potencial de lluvia será mayor, con acumulados muy fuertes. Además, se prevé ambiente frío a muy frío en regiones de la Mesa del Norte y la Mesa Central, con posibles heladas al amanecer en zonas altas. Hacia la tarde-noche, un nuevo Frente Frío se aproximará a la frontera noreste y, al interactuar con una línea seca y la corriente en chorro polar, generará rachas de viento de consideración en estados del norte del país.

Pronóstico de lluvias para hoy

Para este viernes se esperan lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Chiapas, mientras que Campeche y Quintana Roo registrarán chubascos con lluvias fuertes. También se prevén intervalos de chubascos en regiones de Puebla, Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Yucatán.

En otros estados como Tamaulipas, Hidalgo, Estado de México (Edomex), Ciudad de México (CDMX), Morelos, Guerrero y Michoacán podrían presentarse lluvias aisladas. Las precipitaciones más intensas pueden provocar incremento en niveles de ríos y arroyos, además de encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas vulnerables.

Calor y frío en México

En cuanto a las temperaturas máximas, el ambiente será caluroso en el noroeste, occidente y sur del país. Se prevén valores de entre 35 y 40°C en zonas del sur de Sonora, norte de Sinaloa, Guerrero, Oaxaca y el istmo de Chiapas. En otros estados como Baja California Sur, Jalisco, Michoacán, Nuevo León y Yucatán, las temperaturas oscilarán entre los 30 y 35°C.

Por otro lado, durante la madrugada y el amanecer persistirá el frío intenso en zonas serranas. Se esperan heladas con temperaturas bajo cero en regiones montañosas de Chihuahua y Durango, así como frío de moderado a intenso en áreas altas del centro y norte del país. ¡Toma precauciones!

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)