Ley Esposa: ¿Qué implica la 'Ley Esposa' y por qué Morena se opone a ella?

Ciudad de México.- Tras la aprobación de la llamada 'Ley Esposa' en San Luis Potosí, Luisa María Alcalde advirtió que la medida limita derechos políticos. La dirigente nacional de Morena señaló que la norma condiciona candidaturas de manera discrecional. Indicó que la reforma impactó la participación futura en cargos de elección popular.

La presidente del partido Morena presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Explicó que la medida no implicó ruptura política con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Precisó que la impugnación buscó un criterio general aplicable en todo el país.

La llamada “ley esposa” no es sólo una mala ley: es una advertencia. Cuando el Estado legisla desde el impulso moral y no desde la técnica jurídica, termina haciendo daño incluso a las causas que dice defender. Proteger a las mujeres no puede significar normalizar leyes ambiguas,… pic.twitter.com/VDPKxRtaVl — José Mario (@JoseMarioMX) December 19, 2025

Alcalde sostuvo que la selección de candidaturas no pudo quedar sujeta a decisiones coyunturales. Expuso que la paridad debió respetar reglas previamente establecidas. Añadió que las decisiones arbitrarias afectaron procesos democráticos internos. La dirigente recordó que la legislación electoral ya exigió equilibrio entre candidaturas de hombres y mujeres. Indicó que los partidos estuvieron obligados a cumplir criterios de paridad. Señaló que imponer alternancias automáticas careció de sustento constitucional.

Alcalde afirmó que Morena contó con perfiles femeninos posicionados rumbo a 2027. Precisó que el partido proyectó postular al menos nueve mujeres a gubernaturas. Indicó que la obligación de género por entidad resultó restrictiva. La dirigente reiteró que la reforma pudo afectar la participación femenina en procesos posteriores. Sostuvo que la paridad debía garantizar acceso, no limitar opciones. Añadió que la SCJN definiría el alcance legal de estas reformas.

La llamada #LeyEsposa avanza en estados como San Luis Potosí y #NuevoLeón, bajo el argumento de paridad de género.



Sin embargo, algunas personas como el senador Rubén Moreira advierten que esta medida podría beneficiar directamente a las esposas de gobernadores en funciones.… pic.twitter.com/o5GAEURF8C — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 18, 2025

Desde Morena y el Ejecutivo federal se han expresado reservas sobre este tipo de reformas. La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que es legítimo impulsar una mayor participación de las mujeres en la vida pública, pero indicó que es necesario revisar si estas medidas se ajustan al marco constitucional vigente.

Por su parte, la dirigencia nacional de Morena anunció que recurrirá a instancias legales para impugnar la reforma aprobada en San Luis Potosí, al considerar que la paridad no debe utilizarse para restringir derechos políticos ni para facilitar prácticas de nepotismo electoral.

.@LuisaAlcalde fue contundente uD83DuDCAAuD83CuDFFB sobre la “Ley Esposa”: en @PartidoMorenaMx no habrá familiares en la boleta desde 2027, aunque la reforma aplique hasta 2030uD83DuDC47 pic.twitter.com/K7aMqvR7EB — Revista Polemón (@revistapolemon) December 18, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui