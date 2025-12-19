Nace nuevo Grupo Mexicano de Aerolíneas: Viva Aerobus y Volaris se asocian; se esperan vuelos más baratos

Ciudad de México.- Viva Aerobus y Volaris informaron que alcanzaron un acuerdo para crear un grupo mexicano de aerolíneas bajo una sociedad controladora, con el propósito de fortalecer la conectividad aérea y ampliar la oferta de vuelos de bajo costo en México y hacia el extranjero.

Ambas compañías continuarán operando de forma independiente, con marcas, certificados y rutas propias, lo que permitirá conservar las opciones actuales para los pasajeros y, al mismo tiempo, ampliar la oferta de vuelos punto a punto. En un comunicado conjunto, las aerolíneas señalaron que la operación traerá beneficios para empleados, usuarios, proveedores, accionistas y la sociedad, además de impulsar la inversión, el empleo, el turismo y el desarrollo económico del país.

Se esperan vuelos más baratos

Gracias a las economías de escala, el nuevo grupo contará con menores costos de flota, mejor acceso a financiamiento y una posición financiera más sólida, lo que permitirá ampliar servicios de alta calidad a precios accesibles y llegar a más pasajeros.

"Estimamos que esta alianza impulsará el crecimiento de la aviación en México, en línea con el modelo de precios bajos y vuelos punto a punto que ha transformado la industria en las últimas dos décadas", afirmó Enrique Beltranena, presidente y director general de Volaris.

?? Volaris y Viva se unen



Anuncian la creación de un nuevo grupo mexicano de aerolíneas para ofrecer más vuelos, precios bajos y mayor conectividad en México. La operación aún está sujeta a aprobaciones regulatorias. pic.twitter.com/zxH26LpZTS — Azucena Uresti (@azucenau) December 19, 2025

Una de las prioridades del nuevo grupo es mantener y ampliar las opciones para los usuarios, respetando las rutas y servicios existentes, pero explorando nuevas conexiones punto a punto dentro y fuera de México. "Nuestros pasajeros eligen Viva y Volaris por sus vuelos directos punto a punto, un servicio al cliente confiable y precios bajos", afirmó Juan Carlos Zuazua, CEO de Viva. "Mantener nuestra estrategia de ultrabajo costo es esencial no sólo para sostener el crecimiento, sino también para profundizar la lealtad de nuestros pasajeros".

La creación del nuevo grupo no solo fortalece a estas aerolíneas mexicanas frente a la competencia extranjera, sino que también responde a retos actuales como los aumentos en los costos de operación, la escasez de aviones y los problemas en la cadena de suministro de motores. "Las economías de escala y la expansión de la capacidad de distribución nos permitirán competir aún más eficazmente en los mercados nacionales e internacionales al reducir los costos de propiedad de la flota", explicó Enrique Beltranena, CEO de Volaris.

De acuerdo con el comunicado conjunto, esta estructura permitirá un crecimiento más sostenible, mayor acceso a financiamiento y una flota más eficiente, lo que impulsará la democratización de los viajes en el país. En conjunto, las dos compañías representan más de 60 millones de pasajeros al año, y lideran el mercado mexicano de bajo costo, por encima de competidores tradicionales y extranjeros.

?? Volaris y Viva se fusionan para crear un nuevo grupo de aerolíneas mexicanas; buscan tener más vuelos y mejorar la conectividad de México y el extranjero



uD83DuDCFA Los detalles con @Carloszup en #MILENIODelMediodía pic.twitter.com/0Wa74LiWCT — Milenio (@Milenio) December 19, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui