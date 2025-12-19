SAT: Grupo Salinas deberá pagar 51 mil millones de pesos en enero de 2026

Ciudad de México.- Antonio Martínez Dagnino, director del Servicio de Administración Tributaria (SAT), informó que en enero próximo notificará a las empresas de Grupo Salinas el requerimiento de pago por 51 mil millones de pesos por adeudos de impuestos. Desde Palacio Nacional explicó que esta notificación es en seguimiento a la determinación reciente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que ordenó el pago de sus impuestos a las empresas propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego.

En este sentido, dijo que si en enero, al ser notificado, Grupo Salinas muestra intención de pago, podrán solicitar un ajuste del pago por hasta 39 por ciento, de conformidad con la ley. "Los contribuyentes podrán solicitar al SAT, dependiendo del orden y esquema de pago, ajustes a la baja de hasta 39 por ciento conforme a la ley y a las sentencias de los tribunales", dijo durante la Mañanera del Pueblo.

El multimillonario Ricardo Salinas Pliego

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que este pago serviría para ampliar los programas sociales. Por otra parte, las autoridades detectaron que, entre el 2018 y 2013, las empresas usaron pérdidas fiscales de manera incorrecta para reducir el pago del impuesto sobre la renta, lo que derivó en adeudos determinados entre 2013 y 2018.

Ante estas resoluciones, las empresas acudieron al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el cual, entre 2019 y 2023, confirmó que los pagos realizados por el SAT eran válidos. Posteriormente, los casos llegaron a tribunales del Poder Judicial, que en 2024 y 2025 rechazaron los amparos solicitados y respaldaron las decisiones previas.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que "lo que dice la ley, porque a eso nos sujetamos nosotros, resolvió la corte, se notifica en enero, estas empresas tienen derecho, por cómo fueron las resoluciones de los tribunales previos, a solicitar descuentos de acuerdo y de conformidad con el código fiscal. "Ya lo político es otra cosa; como es de conocimiento, es importante que todos sepan qué es lo que viene hacia adelante, por eso quisimos presentarlo aquí en la mañanera". Después expresó: "¡Ojalá pague!".

uD83DuDD34 La Presidenta @Claudiashein y El titular del @SATMX Antonio Martínez Dagnino detallaron que en enero se notificará a Grupo Salinas sobre su adeudo de 51 mil mdp en impuestos.



La Presidenta agrega: "Esperamos que pague y si no pagan entonces viene otro proceso"… pic.twitter.com/0WTj3jMQM8 — Héctor ZariñanauD83DuDCF1 (@Hector_Zarinana) December 19, 2025

La mandataria federal destacó que "se notifica en enero y esperemos que se pague, así de sencillo" e insistió en la advertencia de que "si no pagan, pues ya viene ese proceso que ya sería tema posterior y realmente este tema para nosotros es importante que se sepa que es un tema legal, jurídico, administrativo".

Fuente: Tribuna del Yaqui