Sheinbaum destaca reducción de pobreza, más de 145 mil mexicanos deportados por EU y más en Top 3 México

Ciudad Obregón, Sonora.- En la edición de hoy viernes 19 de diciembre, conoce que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, destacó una reducción histórica en los índices de pobreza del país.

Así comienza el Tribuna Top 3 México

México recibe más de 145 mil deportados de EU

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, reportó que México ha recibido a más de 145 mil 537 ciudadanos deportados por el gobierno estadounidense entre el 20 de enero y el 17 de diciembre de 2025. Esta cifra oficial refleja el constante flujo migratorio de retorno durante el presente año fiscal.

Grupo Salinas tiene hasta enero para pagar deuda de 51 mmdp al SAT

Tras agotarse todas las vías legales de impugnación, la Suprema Corte determinó que Grupo Salinas debe liquidar un adeudo de 51 mil millones de pesos al SAT. El conglomerado tiene como fecha límite el mes de enero de 2026 para cumplir con este pago histórico tras el fallo judicial final.

Sheinbaum destaca caída histórica de la pobreza en México

La presidenta Claudia Sheinbaum resaltó un hito económico: Por primera vez en 20 años, la clase media supera en porcentaje a la población en situación de pobreza. Este cambio estructural en la demografía social del país fue calificado por la mandataria como una caída histórica relevante.

Fuente: Tribuna del Yaqui