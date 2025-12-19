¡Síguenos!
Tráfico en CDMX: Se espera caos por marchas y bloqueos este 19 de diciembre en la capital

Se espera tráfico en CDMX por las marchas, bloqueos y movilizaciones que se tienen previstas para este viernes 19 de diciembre en la capital

Marchas y Movilizaciones para este viernes 19 de diciembre Foto: Facebook

Ciudad de México.– Se espera tráfico en la CDMX para este 19 de diciembre, debido a las diferentes marchas, bloqueos y movilizaciones programadas durante el día en la capital, sobre todo en las alcaldías Cuauhtémoc y Benito Juárez. Por ello, las autoridades de la Ciudad de México piden a los automovilistas tomar las precauciones necesarias para no quedar varados en los embotellamientos, así como utilizar alternativas.

Esta mañana, a las 6:30 horas, en las alcaldías Cuauhtémoc y Benito Juárez, inició una concentración del colectivo Hasta Encontrarles Ciudad de México en la estación Chabacano, líneas 2, 8 y 9 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Calz. San Antonio Abad, Col. Obrera. Por su parte, se trasladarán a la estación Mixcoac, línea 7 del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Jornada de búsqueda por patrones en las barrancas de Álvaro Obregón; abordarán transporte para continuar con la brigada de búsqueda de personas desaparecidas en la zona poniente de la ciudad.

De igual manera, a las 08:00 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc, los integrantes del colectivo Desaparecer en la Periferia se reunirán en el Palacio Nacional, Plaza de la Constitución, Col. Centro Histórico. Manifestación pacífica, con el fin de visibilizar y darles voz a personas desaparecidas en el Valle de México; asimismo, llevarán a cabo la entrega de un pliego petitorio, donde exhortan a las autoridades a garantizar una atención integral a las familias de personas desaparecidas, y colocarán un tendedero con retratos y fichas de búsqueda.

Asimismo, alrededor de las 16:20 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc, los miembros de la colectiva La comuna 4:20 se concentrarán en la Glorieta Simón Bolívar, en Av. Paseo de la Reforma No. 41, Col. Guerrero. Posadas Cannábicas: Tradición, Resistencia y Derechos, espacio de encuentro, protesta pacífica y celebración comunitaria, donde seguirán alzando la voz por sus derechos y por una regulación justa del cannabis en México.

Finalmente, en punto de las 09:30 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc, miembros del Sindicato Nacional de Restauradores del Instituto Nacional de Antropología e Historia se reunirán en las oficinas de la Coordinación de Arqueología del INAH. Mitin en contra de la discriminación cometida por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia; asimismo, señalarán que existía una homologación entre sindicatos.

