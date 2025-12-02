Agricultores continúan BLOQUEOS en principales cruces fronterizos de Chihuahua; se vuelven a cerrar cruces internacionales

Ciudad de México.- Como ya lo hemos mencionado aquí en TRIBUNA, continúan los cierres de carreteras, este martes 2 de diciembre, agricultores cerraron algunos cruces fronterizos de Chihuahua, los trabajadores del campo continúan en los cruces fronterizos manifestándose, aseguran que en caso de no resolver su situación, volverán a cerrar los cruces fronterizos. Asimismo, los bloqueos fueron levantados desde hace unas horas, y ya se reporta tráfico en la zona.

Desde el lunes, productores agrícolas de Chihuahua anunciaron que podrían reactivar cierres en respuesta a las negociaciones con autoridades federales sobre las reformas a la Ley General de Aguas y la Ley de Aguas Nacionales. Agricultores de Galeana aseguran que los acuerdos alcanzados no se han respetado, mientras que productores de Samalayuca consideran que se trata de presión hacia el Congreso para aprobar la reforma sin cambios de última hora.

Bloqueos en tramos carreteros de Chihuahua

Alrededor de las 17:00 horas del jueves, los agricultores dieron a conocer que liberarían el bloqueo que mantenían desde el lunes de los cruces de carga de mercancías en los puentes internacionales de Palomas, Guadalupe, Tornillo, Jerónimo, Santa Teresa, así como las oficinas de la Aduana de Ciudad Juárez.

Los cruces comerciales que permanecerían cerrados serían el Zaragoza, Ysleta y Córdova de las Américas, donde actualmente hay un campamento instalado por parte de los agricultores y productores. La apertura duró pocos minutos, ya que después del anuncio que hicieron, avisaron que retomarían el bloqueo, ya que de nueva cuenta se rompió el diálogo con el Gobierno Federal.

#Nacional | Agricultores de Chihuahua cierran nuevamente los cruces internacionales con EU como medida de presión 🛫🌾



🎥Fuerza Informativa Azteca

El Consejo Coordinador Empresarial (CEE) de Ciudad Juárez, lanzó la tarde de ayer un comunicado, donde aseguró que esta frontera enfrenta afectaciones severas derivadas de los bloqueos en carreteras y aduanas. "Esta situación ha detenido el flujo de mercancías provenientes tanto del interior del país como del comercio internacional, generando un impacto inmediato en la operación industrial, en la cadena de suministro y en la vida económica de nuestra frontera".

El primer grupo de agricultores se acercó a la Aduana de Gerónimo, Chihuahua y a Santa Teresa, Nuevo México, llegando con maquinaria para impedir el acceso a importación y exportación; hasta ahora no hay bloqueos carreteros. Un segundo grupo de agricultores del Valle de Chihuahua, llegó a la Frontera de Guadalupe y Tornillo, Texas; no se reporta cierre total, solo manifestaciones. Además, arribaron al puente internacional de Zaragoza y al de Córdoba de las Américas; tampoco se reportan bloqueos.

🚧🙏 AGRICULTORES CIERRAN ADUANAS EN CIUDAD JUÁREZ



"Te pedimos fuerza e inteligencia para prevalecer en esta lucha".

Con una oración colectiva, agricultores bloquearon las Aduanas en Ciudad Juárez para exigir respuestas y defender el sustento de sus familias.



Información… pic.twitter.com/2pHiqPKMsv — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) November 27, 2025

Ante esto, exigieron que se inmediatamente la libre movilidad en carreteras y cruces internacionales, así como mesas de diálogo reales, equilibradas y con compromisos verificables con el sector agrícola y logístico. La gobernadora del estado de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, afirmó también. que dichos cierres están presionando la economía de la entidad. En ese sentido, hizo un llamado urgente a los productores y al Gobierno Federal, para que encuentren soluciones a través de los canales que les corresponden.

Fuente: Tribuna del Yaqui