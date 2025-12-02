Aprueban lista de candidatos para la FGR, pasa Ernestina Godoy y cercano a Adán Augusto; Sheinbaum eligirá a tres

Ciudad de México.- El Senado de la República aprobó la lista de 10 candidatos, los cuales buscan ser titular de la Fiscalía General de la República (FGR); entre estos se encuentran Ernestina Godoy y Félix Roel Herrera Antonio, quien es cercano a Adán Augusto López Hernández.

La lista de candidatos fue aprobada con 88 votos a favor, 28 en contra y cinco abstenciones, y el documento señala lo siguiente: "La Junta de Coordinación Política propone al Pleno del Senado de la República el listado de las siguientes ciudadanas y ciudadanos que integran la lista de personas candidatas al cargo de titular de la Fiscalía General de la República".

Estos son los 10 candidatos y candidatas

Luz María Zarza Delgado Maribel Bojorges Beltrán Sandra Luz González Mogollón Ernestina Godoy Ramos Mirna Lucía Grande Hernández Luis Manuel Pérez de Hacha Félix Roel Herrera Antonio Hamlet García Almaguer David Borja Padilla Miguel Nava Álvaro

#ÚltimaHora



Junta de Coordinación Política del Senado elige a lista de candidatas y candidatos a liderar la FGR.



Ahora va al pleno.



Más info: https://t.co/fl7MPZweeR pic.twitter.com/0Dw1k23RgD — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) December 2, 2025

¿Cuál es el proceso que sigue?

Tras haberse aprobado por parte del Senado de la República, se manda la lista de 10 personas a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, para que ella elija a tres perfiles que comparecerán ante los legisladores. El presidente de la Junta de Coordinación Política, Adán Augusto López Hernández, adelantó que se propondrá una modificación para que haya tres rondas de preguntas de dos minutos, una por cada grupo parlamentario, durante las comparecencias de los aspirantes a ocupar la titularidad de la FGR.

"Lo que vamos a proponer es una modificación al formato, hacerlo más participativo, menos rígido". Señaló que posteriormente se daría paso al posicionamiento de los Grupos Parlamentarios y al final se procedería a la votación. López Hernández mencionó que se busca que sean preguntas directas, sin interrupciones.

El de Morena dejó en claro que los legisladores de la mayoría aún no tienen decidido su voto por alguna persona, como circula en los medios de comunicación, pero reconoció que entre los aspirantes hay perfiles "mejores que otros". Por su parte, el coordinador de los senadores del PRI, Manuel Añorve, informó que es posible que esta misma tarde la presidenta Claudia Sheinbaum envíe al Senado la terna con los nombres de las personas aspirantes a la titularidad de la FGR.

#Nacional | El coordinador de lo senadores del PRI, Manuel Añorve, informó que es posible que esta misma tarde, la presidenta Claudia Sheinbaum, envíe al Senado la terna con los nombres de las personas aspirantes a la titularidad de la FGR uD83DuDC64uD83DuDD34 pic.twitter.com/vN9ZgVFwyb — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 2, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui