Avanzan Ernestina Godoy en proceso para relevar a Gertz Manero en la FGR; ellos son los 10 perfiles que pasan

Ciudad de México.- Ernestina Godoy, junto con un morenista, avanzaron a la lista de los 10 semifinalistas que buscan encabezar la Fiscalía General de la República (FGR) realizada por la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado. La lista, tras ser aprobada en el Pleno, será mandada al Poder Ejecutivo para que la presidenta Claudia Sheinbaum elija tres perfiles que comparecerán ante los legisladores.

De acuerdo con la periodista Leti Robles de la Rosa, la reunión de la Jucopo se extendió debido a que los coordinadores de oposición pidieron que en las comparecencias les permitieran hacer preguntas a los candidatos. Por otro lado, ante la cercanía del final del periodo ordinario, la votación para aprobar la lista se llevará a cabo este martes y se espera que el día de mañana inicien las comparecencias tras la recepción de la terna realizada por Sheinbaum.

La lista de los 10 finalistas deberá pasar a la presidencia de la República

De acuerdo con la periodista Leticia Robles, quienes pasaron el filtro son:

Ernestina Godoy Ramos.

Hamlet García Almaguer.

Luz María Zarza Delgado.

Maribel Bojorges Beltrán.

Sandra Luz González Mogollón.

Mirna Lucía Grande Hernández.

Luis Manuel Pérez de Acha.

Alfredo Barrera Flores.

David Borja Padilla.

Miguel Nava Alvarado.

La salida de Gertz Manero fue respaldada por el Senado de la República, que aprobó su renuncia con 74 votos a favor y 22 en contra. Las bancadas de Morena, Partido Verde y PT apoyaron la dimisión, mientras que PAN, PRI y PRD se pronunciaron en contra. La presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo Juárez, subrayó que la renuncia se procesó conforme a la Constitución y que ahora corresponde iniciar la selección del titular definitivo.

Mientras tanto, la fiscalía continuará operando bajo la supervisión de Godoy Ramos, quien tendrá la responsabilidad de garantizar la continuidad de las investigaciones y el funcionamiento administrativo del organismo autónomo. Paralelamente, la presidenta Claudia Sheinbaum deberá enviar al Senado la terna de candidatos para que se elija formalmente al próximo fiscal general, marcando así el inicio de una nueva etapa para la FGR.

Fuente: Tribuna del Yaqui