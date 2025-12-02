Clima en México HOY 2 de diciembre: Conagua ALERTA lluvias fuertes, frío extremo y vientos

Ciudad de México.- Este martes 2 de diciembre de 2025 llegará con cambios importantes en el clima de México, por lo que es recomendable revisar las condiciones meteorológicas antes de salir. Varias regiones tendrán lluvias intensas, ambiente muy frío y vientos fuertes que podrían afectar traslados y actividades al aire libre. Para que tomes las precauciones necesarias, aquí en TRIBUNA te compartimos todo lo que debes saber.

Así será el clima en México este martes

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Frente Frío número 17 cruzará desde el noreste del Golfo hacia el oriente del país. Su presencia generará lluvias muy fuertes en Veracruz y fuertes en Puebla, además de chubascos en Tamaulipas, San Luis Potosí e Hidalgo.

Así será el clima en México este martes. Foto: Conagua

En tanto, la masa de aire polar asociada a este sistema provocará ambiente frío a gélido durante la mañana y noche en zonas altas del norte y centro de México, acompañado de vientos del norte que podrían alcanzar rachas de hasta 70 kilómetros por hora en Tamaulipas y el norte de Veracruz.

Mientras tanto, un río atmosférico impulsará rachas de viento en el noroeste y occidente del territorio, así como lluvias aisladas en Zacatecas y posible caída de aguanieve en sierras de Durango. El ingreso de humedad del Pacífico Mexicano, el Golfo de México y el Caribe mantendrá lluvias y chubascos en distintas zonas del centro, sur y sureste del país, además de afectar a la península de Yucatán.

En el sureste y la región del Istmo, aunque continuarán las precipitaciones, también se experimentarán temperaturas más elevadas, con máximas que podrían llegar a los 40°C en regiones de Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. En contraste, los estados del norte enfrentarán nuevamente valores bajo cero, especialmente en zonas serranas de Chihuahua y Durango, donde se esperan mínimas de hasta -10°C.

En el gráfico te compartimos el #Pronóstico de #Temperatura mínima para la mañana de este martes en #México pic.twitter.com/CYgDrP8lCa — CONAGUA Clima (@conagua_clima) December 2, 2025

Las temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas afectarán zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

El clima también traerá riesgos adicionales: las lluvias muy fuertes podrían generar inundaciones, deslaves y aumento en ríos y arroyos; las rachas de viento podrían derribar árboles o estructuras ligeras; y en zonas frías existe la posibilidad de congelamiento en carreteras. Estas condiciones hacen necesario manejar con precaución y mantenerse atento a los avisos oficiales durante el día. ¡Disfruta de su día!

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)