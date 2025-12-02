¿El Papa León XIV viene a México? Sheinbaum confirma que busca llamada con el Vaticano

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza su tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo' desde el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional. Este martes 2 de diciembre de 2025, la mandataria fue cuestionada sobre si el Papa León XIV, la máxima autoridad de la Iglesia Católica, vendría a la República Mexicana; estos rumores han incrementado en redes sociales y medios nacionales.

¿El Papa León XIV vendrá a México?

En la previa, comenzaron a surgir rumores sobre que, supuestamente, el Vaticano había aceptado que el Papa León XIV (quien tomó posesión de la Basílica de San Juan de Letrán el 28 de mayo de 2025, tras la muerte de su Santidad, Francisco) viniera a México para la gran inauguración del Estado Banorte (antes Estadio Azteca), el cual será uno de los escenarios clave de la Copa del Mundo 202, que se celebrará por primera vez, de manera simultanea, en México, Estados Unidos y Canadá.

uD83DuDD34 La presidenta Sheinbaum informó que está buscando una llamada con el Papa León XIV para invitarlo a México y aclaró que hasta ahora no está confirmado que el Pontífice visite el país en marzohttps://t.co/XN1BFkm9hC pic.twitter.com/QWHu6A0QZr — @diario24horas (@diario24horas) December 2, 2025

También se señaló que, presuntamente, el Pontífice estaría de visita en Tijuana, Baja California. Ante esto, la jefa del Ejecutivo Federal mexicano detalló que aún no se tiene información sobre esta visita. Sin embargo, Sheinbaum declaró que su Gobierno está buscando una llamada con el Vaticano para agendar el encuentro. Puntualizó que recientemente el Papa expresó que desea conocer la Basílica de Guadalupe, ubicada en la Ciudad de México (CDMX).

Todavía no tenemos la información. De hecho, estoy buscando una llamada con el Papa, estoy invitada, lo hago público aquí, anuncio que estamos buscando para tener aquí [en México] una reunión. Recuerden que hace poquito dijo que le encantaría visitar la Basílica de Guadalupe, conocerla, entonces estamos buscando una llamada para [que venga]", dijo Sheinbaum.

La presidenta de México señaló que si bien no se ha aclarado si su Santidad vendrá para la gran inauguración del Estadio Banorte, el Papa León XIV cuenta con una invitación para visitar México desde que llegó al Vaticano; esta se la entregó la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Recuerden que cuando el toma posesión Rosa Icela [la secretaria de Gobernación] le entrega una carta de invitación, para que visite México, entonces ahora queremos formalizarla. Pero por ahora no hay información de si vendría a la inauguración del Azteca [...] pero sí queremos que visite México. Le hicimos la invitación desde el primer día.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'