Lotería Nacional: Lista COMPLETA de GANADORES del Sorteo Mayor No. 3995 de HOY martes 2 de diciembre

Ciudad de México.- Hoy es martes 2 de diciembre de 2025 y es día de Sorteo Mayor de la Lotería Nacional. ¿Compraste tu cachito? Si la respuesta es sí, TRIBUNA trae para ti la lista completa de ganadores de esta noche. Hoy se celebra el Sorteo Mayor No. 3995, que celebra los 80 años del Grupo Bimbo, que ha formado parte de la historia desde 1945.

La información compartida por la Lotería Nacional sobre este cachito señala: "Desde 1945, Grupo Bimbo ha formado parte de la historia y de la mesa de millones de familias mexicanas. Lo que comenzó como la visión de sus fundadores, hacer un pan realmente bueno, nutritivo, sabroso y fresco, trascendió fronteras y convirtió a la compañía en la panificadora líder a nivel mundial. Hoy, Grupo Bimbo está presente en 39 países de América, Europa, Asia y África, con 245 plantas y panaderías, mil 500 centros de distribución y un equipo de más de 152 mil colaboradores que, cada día, hornean el pan con el mismo espíritu artesanal que dio origen a la marca".

RESULTADOS del Sorteo Mayor No. 3995 de hoy martes 2 de diciembre

Premio Mayor 21 millones de pesos:

En espera de resultados

Segundo premio 2,550,000 pesos:

En espera de resultados

Tercer premio 900,000 pesos:

En espera de resultados

Cuarto premio 240,000 pesos:

En espera de resultados

Quinto premio 240,000 pesos:

En espera de resultados

Sexto premio 240,000 pesos:

En espera de resultados

Séptimo premio 240,000 pesos:

En espera de resultados

Octavo premio 120,000 pesos:

En espera de resultados

Noveno premio 120,000 pesos:

En espera de resultados

Décimo premio 120,000 pesos:

En espera de resultados

Decimoprimer premio 120,000 pesos:

En espera de resultados

Decimosegundo premio 120,000 pesos:

En espera de resultados

80 años de sabor que une a México y al mundo. uD83EuDD56?



Desde 1945, Grupo Bimbo ha llevado calidad, innovación y tradición a millones de familias, convirtiéndose en la panificadora líder a nivel global y una de las empresas más reconocidas y éticas del mundo.



Compra tus cachitos en… pic.twitter.com/hDSeBOdVo8 — Lotería Nacional (@lotenal) December 2, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui