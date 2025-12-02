Reconoce senadora Lorenia Valles gestión de Francisco Cervantes en CCE

Ciudad de México.- "Reconozco la gestión de Francisco Cervantes Díaz como presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Durante su trabajo al frente de este órgano empresarial existió una buena coordinación con el expresidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, facilitando el apoyo del sector empresarial a la política laboral, destacando su aval al aumento progresivo del salario mínimo", afirmó la senadora por Sonora Lorenia Valles Sampedro.



Lo anterior en el marco de la última sesión del año del Consejo Coordinador Empresarial, celebrada este 2 de diciembre en el Centro Banamex de la Ciudad de México, en la cual Francisco Cervantes rindió su último informe de labores como presidente de dicho consejo empresarial, cargo que desempeñó desde 2022.



"Como servidora pública, creo firmemente en la importancia de la gobernanza y la vinculación creativa de los sectores publico, privado y social. En la Cuarta Transformación se ha fomentado un diálogo directo y respetuoso con el sector empresarial, pues contribuyen a la inversión en el desarrollo económico, a la generación de empleos y al bienestar de las y los trabajadores", mencionó.



Valles Sampedro agregó que, en el contexto internacional de una política arancelaria de incertidumbre, la economía del país requiere de la coordinación de los sectores público y privado, pues "solo así lograremos una posición de ventaja en la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, además de la implementación exitosa del Plan México y del Plan Sonora de Energías Sostenibles".



