Sheinbaum se mantiene FIRME: No asistirá a la inauguración del Mundial 2026 y donará su boleto

Ciudad de México.- Durante la conferencia 'Mañanera del Pueblo' de este martes 2 de diciembre de 2025, la primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo reiteró que no planea asistir a la ceremonia inaugural del Mundial 2026, que el cual se realizará en el Estadio Banorte (antes Estadio Azteca) de la Ciudad de México (CDMX) el próximo 11 de junio. Esta decisión se mantiene pese a que, es posible que asistan los mandatarios de Estados Unidos (EU) y Canadá.

La mandataria señaló que, como ya ha mencionado, cederá su boleto oficial a una niña aficionada al futbol que carezca de los recursos para asistir al evento. En su intervención, Sheinbaum Pardo sostuvo que esta decisión la tomó desde hace tiempo (como ya había señalado en su 'Mañanera' desde Palacio Nacional), al considerar que una oportunidad así puede cambiar la vida de una niña que sueñe con el futbol.

#Nacional | La presidenta Sheinbaum expresó que no asistirá a la inauguración del Mundial, aunque desconoce si Donald Trump o el primer ministro de Canadá lo harán, pues ella regalará su boleto a una niña uD83DuDDE3? pic.twitter.com/gKtElTWKGo — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 2, 2025

Ya lo había dicho desde hace tiempo. Pienso yo que es la oportunidad para quien no tiene esa oportunidad, transforma vidas, yo había tomado esa decisión hace tiempo. Entonces esa fue la decisión", reiteró la jefa del Ejecutivo Federal mexicano.

¿Qué pasará con el boleto de la presidenta?

La presidenta de México explicó que el proceso para seleccionar a la ganadora y definir los lineamientos del acceso se coordinará directamente con FIFA y con el Estadio Banorte, sede del partido inaugural de la Copa del Mundo 2026. Señaló que uno de los puntos por definir es si la niña ganadora del boleto 0001 podrá asistir acompañada; este detalle también será revisado como parte del protocolo oficial.

¿Vendrán mandatarios de Estados Unidos y Canadá?

Por otra parte, Sheinbaum Pardo señaló que, por ahora, el Gobierno de México no tiene confirmación sobre la asistencia de los jefes de Estado de EU y Canadá al Estadio Banorte, donde se dará el primer 'silbatazo' del Mundial 2026. Sin embargo, aseguró que, en caso de asistir, México está listo para ofrecerles el recibimiento protocolario previsto para este tipo de eventos: "Todavía es temprano para saber quiénes vendrían y que recepciones habría".

Es importante señalar que, a la fecha de publicación de esta nota, la presidenta de México no ha compartido los detalles de la rifa, sin embargo, ya adelantó que su administración se coordinará con la FIFA para determinar el procedimiento.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'