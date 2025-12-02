Son 10 los aspirantes para estar al frente de la FGR, Activan emergencia por gusano barrenador y más en Top 3 México

Ciudad Obregón, Sonora.- Si te perdiste de las últimas noticias en el territorio mexicano, quédate a revisar el Tribuna Top 3 México, ya que en este resumen informativo te enterarás de los últimos acontecimientos ocurridos en el país. En la edición de hoy martes 2 de diciembre, te informamos La Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado dio a conocer la lista con los 10 aspirantes a ocupar la titularidad de la Fiscalía General de la República (FGR)

Así comienza el Tribuna Top 3 México

Adelantan fecha de sentencia para 'El Mayo' Zambada en Nueva York

Bajo la orden del juez estadounidense Brian M. Cogan, la fecha de sentencia del criminal Ismael 'El Mayo' Zambada en Nueva York, EU, ha sido adelantada; la sentencia tendrá lugar el próximo 12 de enero de 2026, a las 10:00 horas, en la corte del Distrito Este de Brooklyn; la defensa del mexicano tiene hasta el 29 de diciembre para presentar el memorándum de sentencia y cualquier objeción.

Activan emergencia sanitaria nacional por gusano barrenador en México

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) publicó este martes 2 de diciembre de 2025 en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un acuerdo en el cual se activa, actualiza y amplía el Dispositivo Nacional de Emergencia de Sanidad Animal (Dinesa), el cual tiene como objetivo prevenir la entrada y diseminación del gusano barrenador del ganado.

Son 10 los aspirantes para estar al frente de la FGR

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, encabezada por Adán Augusto López, dio a conocer la lista con los 10 aspirantes a ocupar la titularidad de la Fiscalía General de la República (FGR), después de la repentina salida de Alejandro Gertz Manero. Entre los semifinalistas se encuentran Ernestina Godoy, el abogado fiscalista Luis Manuel Pérez de Acha y el morenista Hamlet García.

uD83DuDDDE?uD83CuDDF2uD83CuDDFD Top 3 de las noticias que están pasando en México uD83DuDCCA?



Con Casa Ley, te traemos los temas y acontecimientos más relevantes que están marcando la agenda nacional uD83DuDCF2uD83DuDDE3?https://t.co/dG2fPF5Pma#NoticiasMéxico #InformaciónRelevante #CasaLey #ActualidadNacional #MéxicoInforma pic.twitter.com/R3ZwMZymjF — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 3, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui