Tráfico en CDMX: Se espera caos por marchas y bloqueos este 2 de diciembre en la capital

Ciudad de México.- Se espera tráfico en la CDMX para este 2 de diciembre, debido a las diferentes marchas, bloqueos y movilizaciones programadas durante el día en la capital, sobre todo en las alcaldías Cuauhtémoc y Venustiano Carranza. Por ello, las autoridades de la Ciudad de México piden a los automovilistas tomar las precauciones necesarias para no quedar varados en los embotellamientos, así como utilizar alternativas.

Esta mañana, a las 08:30 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc marcharán integrantes de Colectiva Las Tonantzin desde la Glorieta de la Joven de Amajac hasta la Ciudad Judicial de la Ciudad de México y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Exigen una mesa de trabajo con el magistrado presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México, con la finalidad de llevar a cabo la revisión de diversas carpetas de investigación.

Un poco más tarde, a las 10:00 horas, en la alcaldía Venustiano Carranza se concentrarán miembros del Colectivo Ciclista de Nezahualcóyotl en la Coordinación Territorial VCA-2. Presentarán una denuncia formal en contra del motociclista que agredió a un ciclista, al derribarlo de su bicicleta en movimiento; conducta que promueve la violencia vial. No se descarta que se sumen en apoyo otros colectivos ciclistas y motociclistas.

Tráfico en CDMX hoy 2 de diciembre

De igual forma, en punto de las 13:00 horas, en la alcaldía Xochimilco se reunirán los miembros de la Comunidad Tlamachtiloyan de Atlapulco en Casa del Pueblo, Adolfo López Mateos 323, San Juan Moyotepec. En realidad, se trata del 2.º aniversario de la Recuperación y Reactivación de la Casa del Pueblo Tlamachtiloyan de Atlapulco; conmemoración de la resistencia, la memoria y el trabajo comunitario, a dos años de la recuperación de este espacio por parte de la comunidad.

Finalmente, durante el día, en la alcaldía Cuauhtémoc, integrantes de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez se reunirán en el Zócalo Capitalino, Plaza de la Constitución. Solicitarán a la Presidenta de México su intervención para asegurar el respeto a los derechos de la comunidad estudiantil y frenar la violencia en su contra, y exigirán al gobierno federal y al del estado de Oaxaca que garanticen justicia.

Fuente: Tribuna del Yaqui