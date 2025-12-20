Clima HOY sábado 20 de diciembre de 2025 en la NOCHE: Advierten LLUVIAS FUERTES por FRENTE FRÍO

Ciudad de México.- Para la noche de este sábado 20 de diciembre de 2025 se prevén lluvias puntuales fuertes en diversas zonas del país a causa de un nuevo frente frío; a continuación, te presentamos el reporte detallado de las condiciones climatológicas a partir de las 20:00 horas y durante las primeras horas del domingo 21 de diciembre. Esta información corresponde al más reciente informe emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), por lo que se recomienda mantenerse atento a los avisos oficiales.

De acuerdo con el reporte actualizado de la Conagua, durante la noche de este sábado y la madrugada del domingo 21 de diciembre, varios canales de baja presión sobre el sureste del país y la península de Yucatán, en interacción con el ingreso de humedad del golfo de México, océano Pacífico y mar Caribe, propiciarán condiciones para lluvias puntuales fuertes en diversas regiones del país. Cabe señalar que se aproxima un nuevo frente frío. Te compartimos las zonas donde se esperan estas condiciones meteorológicas.

¿Dónde lloverá este sábado 20 de diciembre de 2025 de acuerdo con el SMN?

Lluvias puntuales fuertes en:

Veracruz (Olmeca)

Oaxaca (noreste)

Chiapas (este y sureste)

Quintana Roo (sureste

Chubascos en:

Veracruz (Papaloapan y Los Tuxtlas)

Tabasco

Campeche

Yucatán

Lluvias aisladas en:

Guerrero

Hidalgo

Puebla

Tlaxcala

Cabe señalar que todas las lluvias se acompañarán con descargas eléctricas. Mientras que, según el SMN, para el día de mañana domingo 21 de diciembre, canales de baja presión, el primero extendido desde el oriente hasta el sureste del país y otro sobre la península de Yucatán, aunado al ingreso de humedad proveniente del golfo de México y mar Caribe, hacia el interior del país, propiciarán lluvias e intervalos de chubascos en zonas de dichas regiones, además del noreste y centro del territorio nacional, incluido el Valle de México, pronosticándose lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en regiones de Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

¿Dónde lloverá este domingo 21 de diciembre de 2025 de acuerdo con el SMN?

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Totonaca, Nautla, Capital, Sotavento, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca (norte y noreste), Tabasco (oeste) y Chiapas (norte y este).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Tamaulipas, San Luis Potosí (Huasteca), Hidalgo (Huasteca), Veracruz (Huasteca Alta y Huasteca Baja), Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Querétaro (Sierra Gorda).

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Nuevo León, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos y Guerrero.

El #SMNmx monitorea diariamente los acumulados de #Lluvia, así como las #Temperaturas máximas y mínimas que se presentan en nuestro país.



Puedes consultar toda la información en ??https://t.co/w7KUYjL6dS pic.twitter.com/oeRszdm0ig — CONAGUA Clima (@conagua_clima) December 20, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conagua