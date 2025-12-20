Hoy No Circula Sabatino: Estos autos no transitarán en CDMX este sábado 20 de diciembre del 2025

Ciudad de México.- Una vez más se han difundido las condiciones de la contaminación para el Hoy No Circula de la mañana de este sábado 20 de diciembre del 2025, por lo que una vez más han empleado las redes sociales y página oficiales de dicho movimiento ambiental para informar al público como evitar las multas, señalando puntualmente los autos que no podrán transitar por las calles, ¿acaso hay doble contingencia ambiental?

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CaMe), según se encuentren los niveles de calidad en el aire deciden el tipo de contingencia, en caso de que el monóxido de carbono supere ciertos niveles, las autoridades eligen si es necesaria una doble contingencia, que es el hecho de que mandan dos tipos de placas y colores de engomado a no circular, mientras que al no haber necesidad, el programa sigue su curso normal, como lo es en esta ocasión.

En esta ocasión, al no considerarse que haya más smoke en el ambiente se ha determinado que no hay doble contingencia y el programa se sigue normal, por lo que los autos que deben permanecer inmovilizados por ser el tercer sábado del mes de diciembre, son los que cuenten con los hologramas 1, y la terminación de placas NON, y hologramas que terminen en 2, además de los vehículos con placas foráneas. Mientras que serán los vehículos con holograma en cero y doble cero, los eléctricos e híbridos, vehículos de emergencia y de carga y con pase turístico de la CDMX, los que pueden circular a diario.

¡Buenos días! uD83CuDF1E El programa #HoyNoCircula en el 3er sábado de diciembre en la #ZMVM es para vehículos con HOLOGRAMA 1 terminación de placas #NON, TODOS los HOLOGRAMA 2 y placas foráneas. uD83DuDE95uD83DuDE97uD83DuDE98uD83DuDE99 #FelizSábado

Cabe recordar que las restricciones antes mencionadas van a comenzar desde las 05:00 horas hasta las 22:00 horas, que cambia los domingos y es diferente a los de entre semana, en la Zona Metropolitana del Valle de México, además que puede verse afectada por doble contingencia y es importante conocer el cambio. Por este motivo, el movimiento ecologista creó la página web, https://hoynocircula.cdmx.gob.mx/, se actualizan los datos mencionados para evitar confusiones y errores, previniendo las consecuencias de no seguir las instrucciones.

Como es de esperarse, las autoridades correspondientes, para asegurarse de que estas normativas por el bien ambiental se cumplan, ya hay leyes que establecen los castigos, en caso de que se descubran en circulación placas que no deberían de estarlo, que en este caso son los de los números mencionados, las autoridades pueden ponerle una multa al dueño del auto, la cual equivale de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), que se establece con un valor de 103.74 pesos y por lo que la penalización iría de los mil 924.40 pesos y hasta los tres mil 395 pesos.

De acuerdo al reporte del monitoreo al volcán #Popocatépetl, en caso de emisión de ceniza volcánica, la pluma se desplazaría al Noreste, sin afectación para la Ciudad de México.



Continúa informado. #LaPrevenciónEsNuestraFuerza

