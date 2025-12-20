Tráfico en CDMX: Se espera caos por marchas y bloqueos este 20 de diciembre en la capital

Ciudad de México.– Se espera tráfico en la CDMX para este 20 de diciembre, debido a las diferentes marchas, bloqueos y movilizaciones programadas durante el día en la capital, sobre todo en las alcaldías Cuauhtémoc y Tlalpan. Por ello, las autoridades de la Ciudad de México piden a los automovilistas tomar las precauciones necesarias para no quedar varados en los embotellamientos, así como utilizar alternativas.

Esta mañana, a las 09:00 horas, en la alcaldía Tlalpan, integrantes del Comité Ejecutivo del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana 24-26 se concentrarán en la Rectoría General de la Universidad Autónoma Metropolitana. Se trata de la 3.ª Mesa Plenaria de Negociación, en la cual se revisarán y analizarán las demandas presentadas, que consisten en un incremento salarial del 30 por ciento, un aumento del 20 por ciento al tabulador administrativo y académico, la creación de rangos y niveles salariales, así como mejoras al Contrato Colectivo de Trabajo.

Un poco más tarde, alrededor de las 11:00 horas, en la alcaldía Milpa Alta, las integrantes de la colectiva Mercaditas Autónomas Momoxcas se reunirán en la Plaza Cívica Santa Ana Tlacotenco. Realizarán actividades político-culturales y una Mercadita Feminista como protesta contra la violencia económica hacia las mujeres milpaltenses, con el propósito de visibilizar y erradicar las desigualdades que afectan a este sector de la población.

Tráfico en CDMX hoy 20 de diciembre

De hecho, en punto de las 12:00 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc, se encontrarán miembros de la Coordinadora 1.º de Mayo en la sede de la Sección IX de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Consiste en la Tercer Foto de Solidaridad con la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre del Estado de Puebla, para exigir el cese de la represión, la violencia y la criminalización en contra de la organización.

? Encontrarás buen avance sobre Periférico Boulevard Adolfo López Mateos en ambas circulaciones, desde Avenida San Jerónimo hasta Avenida Barranca del Muerto.



uD83DuDCF9 #OjosDeLaCiudad#MovilidadCDMX#C5OjosDeLaCDMX pic.twitter.com/eOeKlUndpd — C5 CDMX (@C5_CDMX) December 20, 2025

Finalmente, a las 13:00 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc, la Comunidad Emo de la Ciudad de México se concentrará en la Glorieta de los Insurgentes, en Av. Insurgentes y Av. Chapultepec, col. Juárez. En realidad, se trata de la Reunión EMO Generaciones, con el fin de reunir a integrantes de esta comunidad urbana y con el propósito de fomentar el respeto, la tolerancia y la inclusión entre sus participantes, así como reconocer la identidad y la diversidad cultural de esta subcultura.

Fuente: Tribuna del Yaqui