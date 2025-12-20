(VIDEO) Piloto mexicano 'secuestra' avión en CDMX y mantiene cautivos a pasajeros por despido y adeudos

Ciudad de México.- La tarde del pasado viernes 19 de diciembre de 2025, alrededor de las 15:00 horas, un piloto de la aerolínea Magnicharters se negó a despegar y permaneció dentro de la cabina de mando, pues en uno de los tantos videos que en las últimas horas circularon en redes sociales se escucha al hombre señalando que su empresa tenía con él adeudos laborales acumulados por más de cinco meses.

"Estoy en negociaciones con el dueño, nos deben más de cinco meses de salarios, no nos dan cartas de navegación", dice el sujeto, lo que ocasionó molestia entre los pasajeros, quienes comentaron en las grabaciones que estaba incurriendo en un delito. De hecho, la administración del Aeropuerto Internacional Benito Juárez ya se pronunció públicamente y confirmó que se abrió una carpeta de investigación para determinar las causas del incidente.

Sin embargo, en el mismo comunicado hizo énfasis en que toda la información estará disponible hasta que concluyan las investigaciones y aseguró que las operaciones continuarán con total normalidad. Precisamente, el responsable de este hecho, cuya identidad se desconoce hasta el momento de la elaboración de esta nota, manifestó su inconformidad tras ser notificado de su despido y exigió hablar con personal de comunicación social del aeropuerto y con Protección Civil.

Por fortuna, intervinieron autoridades federales, y finalmente los pasajeros fueron apoyados por elementos de la Secretaría de Marina para descender de la aeronave. Es necesario añadir que el diario Reforma señaló que el piloto fue puesto a disposición de las autoridades para deslindar responsabilidades. A pesar del paso de las horas, la aerolínea Magnicharters todavía no ha emitido ningún pronunciamiento.

uD83DuDEA8#Actualización El caos en el AICM fue debido a que un piloto de Magnicharters, que tenía programado un vuelo a Cancún, fue despedido. El piloto retuvo la aeronave hasta que le dieran una solución.



Óscar Zúñiga vía @Radio_Formula.

pic.twitter.com/gOESQD24J4 — Azucena Uresti (@azucenau) December 20, 2025

"Con relación al incidente presentado alrededor de las 15:00 horas del día de hoy, en el vuelo GMT 780, con destino a Cancún, la AFAC, a través de la Comandancia del Aeropuerto, está realizando las investigaciones correspondientes, por lo que en su momento se informará a la opinión pública lo correspondiente", dice el escrito compartido en X (antes Twitter) por el Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX.

