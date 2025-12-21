Clima HOY domingo 21 de diciembre de 2025 en la NOCHE: LLUVIAS FUERTES y BAJAS TEMPERATURAS por frente frío 23

Ciudad de México.- A causa del ingreso del frente frío 23, se esperan bajas temperaturas y lluvias puntuales muy fuertes en diversas regiones del país para esta noche de domingo 21 de diciembre de 2025; a continuación, te presentamos el reporte detallado de las condiciones climatológicas a partir de las 20:00 horas y durante las primeras horas del lunes 22 de diciembre. Esta información corresponde al más reciente informe emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), por lo que se recomienda mantenerse atento a los avisos oficiales.
De acuerdo con el reporte actualizado de la Conagua, para esta noche de domingo y madrugada de lunes, canales de baja presión sobre el noreste, oriente y sureste del país, así como en la península de Yucatán, en combinación con inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, propiciarán lluvias puntuales muy fuertes. Además, el frente frío número 23 se extiende sobre el noreste de México. Te compartimos las zonas donde se esperan estas condiciones meteorológicas.
¿Dónde lloverá este domingo 21 de diciembre de 2025 de acuerdo con el SMN?
Lluvias puntuales muy fuertes en:
- San Luis Potosí
- Puebla
- Veracruz
- Oaxaca
- Chiapas
Lluvias fuertes en:
- Tamaulipas
- Hidalgo (Huasteca)
- Veracruz (Sotavento, Las Montañas y Papaloapan)
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Chubascos en:
- Querétaro (Sierra Gorda)
Lluvias aisladas en:
- Nuevo León
- Tlaxcala
- Guerrero
- Estado de México
Cabe señalar que lo anterior mencionado ocasionará ambiente frío a muy frío durante la noche y madrugada sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central por efecto de irradiación solar, debido al predominio de cielo despejado.
¿Dónde lloverá este lunes 22 de diciembre de 2025 de acuerdo con el SMN?
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Totonaca, Nautla, Capital, Sotavento, Las Montañas y Papaloapan) y Oaxaca.
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Tamaulipas (Mante), San Luis Potosí (Huasteca), Hidalgo (Sierra Alta, Huasteca y Sierra de Tenango), Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja, Los Tuxtlas y Olmeca), Chiapas, Tabasco y Quintana Roo.
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Querétaro, Estado de México, Tlaxcala, Campeche y Yucatán.
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Nuevo León, Guanajuato, Michoacán, Ciudad de México, Morelos y Guerrero.
Fuente: Tribuna del Yaqui / Conagua