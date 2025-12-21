Contrastes de FRÍO, calor y LLUVIAS: Este será el clima México HOY hoy domingo 21 de diciembre

Ciudad de México.- Antes de salir de casa este domingo 21 de diciembre, es clave revisar cómo se comportará el clima en México, ya que el país enfrentará una combinación de lluvias fuertes en varias regiones, descenso de temperaturas en el norte y calor intenso en el occidente y sur. Debido a que estas condiciones pueden afectar traslados, actividades al aire libre y zonas vulnerables, conocer el pronóstico completo ayudará a tomar precauciones oportunas. ¡Aquí la información que debes tomar en cuenta!

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), este domingo 21 de diciembre de 2025 un canal de baja presión que se extiende del oriente al sureste del territorio nacional, junto con la entrada de aire húmedo del océano Pacífico, favorecerá lluvias intensas en varias entidades. A estas condiciones se suma el ingreso de aire húmedo proveniente del mar Caribe sobre la península de Yucatán, lo que incrementará el potencial de precipitaciones en esa región.

Así será el clima en México este domingo. Foto: Conagua

Por otra parte, el Frente Frío número 23 avanzará sobre el norte del país, ingresando principalmente a Coahuila. Este sistema provocará rachas de viento y un refrescamiento de las temperaturas durante la tarde, y al combinarse con la humedad del golfo de México, generará lluvias en estados del noreste. En contraste, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá tiempo estable y sin lluvias en el noroeste, norte y occidente, aunque con un ascenso de las temperaturas vespertinas.

Pronóstico de lluvias para hoy

Se prevén lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, principalmente en regiones serranas y áreas del norte y noreste de estos estados. También se esperan lluvias fuertes en partes de San Luis Potosí, Hidalgo, Tamaulipas, Tabasco y la península de Yucatán, incluyendo Campeche, Yucatán y Quintana Roo. En Querétaro se presentarán chubascos, mientras que en entidades como Nuevo León, Guanajuato, Tlaxcala, Morelos, Estado de México, Ciudad de México y Guerrero se pronostican lluvias aisladas.

Estas precipitaciones podrían ocasionar incrementos en los niveles de ríos y arroyos, así como deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas. Además, las rachas de viento asociadas a estos sistemas podrían provocar la caída de árboles y anuncios publicitarios. Durante la mañana, también se esperan bancos de niebla en municipios del norte de Baja California.

¿Cómo estarán las temperaturas hoy?

En cuanto a las temperaturas máximas, el ambiente será muy caluroso en entidades del noroeste, occidente y sur del país. Sonora, Sinaloa, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas registrarán valores de entre 35 y 40°C. En Baja California Sur, Nayarit, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y la península de Yucatán, las temperaturas oscilarán entre los 30 y 35°C.

Por la mañana, persistirá el frío intenso en zonas serranas del norte y centro del país. Se esperan temperaturas mínimas de hasta menos 10 grados con heladas en regiones montañosas de Chihuahua y Durango. En zonas altas de Baja California, Sonora, Estado de México, Tlaxcala y Puebla, el termómetro podría bajar de los cero grados, mientras que en otras regiones del centro y norte se prevé ambiente frío con posibles heladas.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)