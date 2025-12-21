FOTO: Enrique Peña Nieto reaparece en el Estado de México; es visto en oficinas del SAT en Metepec

Metepec, Estado de México.- El expresidente de México, Enrique Peña Nieto, fue visto este fin de semana en el municipio de Metepec, Estado de México, en las inmediaciones de las oficinas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) ubicadas sobre avenida Las Torres, lo que generó una amplia reacción en redes sociales tras la difusión de fotografías que documentan su presencia en la zona.

De acuerdo con los reportes que circularon desde la mañana de este domingo 21 de diciembre de 2025, el exmandatario se encontraba sin escolta visible y con una actitud relajada. Incluso, usuarios señalaron que accedió a tomarse fotografías con personas que se lo solicitaron, reforzando la percepción de una visita discreta y sin agenda pública. Una de las imágenes más compartidas muestra a Peña Nieto acompañado de una mujer, presuntamente trabajadora del SAT, lo que desató especulaciones sobre el motivo de su visita, sin que hasta ahora exista una versión oficial al respecto.

Esta reaparición se suma a otros avistamientos recientes del expresidente en territorio mexiquense. El fin de semana previo, Peña Nieto fue visto en Ixtapan de la Sal, situación que dio pie a comentarios sobre un breve regreso al país tras varios años de ausencia. Según el periodista Mario Maldonado, el retorno de Peña Nieto a México obedece a razones estrictamente familiares, relacionadas con el estado de salud de su madre, María del Perpetuo Socorro Ofelia Nieto Sánchez.

Esta versión no ha sido confirmada ni desmentida de manera oficial por el exmandatario; sin embargo, distintas fuentes periodísticas coinciden en que su estancia en el país no tiene un trasfondo político. En ese mismo sentido, Aurelio Nuño, exsecretario de Educación y exjefe de la Oficina de la Presidencia, ha señalado en entrevistas recientes en Radio Fórmula que Peña Nieto se encuentra retirado de la vida pública y que su visita a México responde únicamente a asuntos personales, sin mantener reuniones con actores políticos ni contemplar un regreso a la actividad pública. Cabe señalar que, tras concluir su sexenio en 2018, Enrique Peña Nieto se estableció en España, donde reside en el fraccionamiento Valdelagua, a las afueras de Madrid.

Fuente: Tribuna del Yaqui