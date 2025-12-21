Se reducen en 86% los cruces ilegales de menores no acompañados a Estados Unidos en 2025: Patrulla Fronteriza

Hermosillo, Sonora.- Durante el 2025, redujo de manera considerable el cruce de menores no acompañados hacia Estados Unidos, afirmó el subjefe interno de operaciones de la Patrulla Fronteriza, Roberto B. Domínguez. El funcionario de gobierno de los Estados Unidos dijo que, en comparación con el año 2024, el cruce de menores no acompañados por diferentes puntos de la frontera con México redujo un 86 por ciento.

Roberto B. Rodríguez dijo que en 2024 en la frontera se atendieron a 60 mil menores no acompañados que buscaban cruzar de manera ilegal, mientras que en 2025 se detectaron a 6 mil 500. "Sí hemos visto que ha bajado, pero lo que sí hemos detectado es que el problema sigue igual; esos menores están en peligro, en peligro de estas organizaciones, y en total los números son buenos porque no hay tanto intento". Advirtió que la frontera está más vigilada que nunca, en la historia de los Estados Unidos, por lo que es imposible cruzar de manera ilegal.

Inversión en seguridad fronteriza

El subjefe interino de operaciones de la patrulla fronteriza, Roberto B. Domínguez, precisó que el Gobierno de los Estados Unidos ha realizado inversiones importantes para el reforzamiento de la frontera y el patrullaje, aplicando tecnología para evitar el paso ilegal.

Dijo que la administración del presidente Donald Trump tiene la prioridad de fortalecer la seguridad interna, comenzando con el paso ilegal de la frontera, especialmente de personas que no aportan al desarrollo de los Estados Unidos.

"Tenemos en estos momentos la mayor vigilancia de la historia en toda la franja fronteriza por México; es imposible que no sean detectadas todas esas personas que buscan arriesgar su vida al cruzar la frontera, porque no les será posible y además están arriesgando su vida".

