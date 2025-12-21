Tráfico en CDMX: Se espera caos por marchas y bloqueos este 21 de diciembre en la capital

Ciudad de México.– Se espera tráfico en la CDMX para este 21 de diciembre, debido a las diferentes marchas, bloqueos y movilizaciones programadas durante el día en la capital, sobre todo en las alcaldías Cuauhtémoc y Coyoacán. Por ello, las autoridades de la Ciudad de México piden a los automovilistas tomar las precauciones necesarias para no quedar varados en los embotellamientos, así como utilizar alternativas.

Esta mañana, a las 11:00 horas, en la alcaldía Coyoacán, se concentrarán miembros de la Asamblea Vecinal contra las Mega Construcciones, Tlalpan Coyoacán, en el Estadio Banorte (bajo puente), Calz. de Tlalpan No. 3465, Col. Santa Úrsula Coapa. Asamblea Informativa Contra el Despojo Mundialista, en contra de las afectaciones que el Mundial de Fútbol de 2026 les ha traído a las colonias aledañas al estadio, como lo son la escasez de agua, fallas en el drenaje, limitación de movilidad y temas de gentrificación.

De igual forma, un poco más tarde, en punto de las 11:30 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc, se reunirán integrantes de Glorieta de las Mujeres que Luchan en la Glorieta de la Joven de Amajac, Av. Paseo de la Reforma y Versalles, Col. Tabacalera. Llevarán a cabo una ceremonia por el ciclo de los primeros cuatro años de la Glorieta. Es necesario destacar que se espera un aforo de 50 personas.

Tráfico en CDMX hoy 21 de diciembre

De hecho, alrededor de las 17:00 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc, miembros de Jabad Lubavitch México quedaron de verse en el Ángel de la Independencia, Av. Paseo de la Reforma y Florencia, Col. Juárez. Realizarán el Festival de las Luces, que consiste en el Encendido de la Antorcha de la Paz y Libertad, con el objetivo de unir culturas del todo el mundo en visto de los tiempos que hoy en día se vive, proclamando que la oscuridad se desvanece con la luz.

Finalmente, durante el día, en la misma alcaldía Cuauhtémoc, colectiva Hijas de la Cannabis se concentrarán en la Plaza Tlaxcoaque. Evento político-cultural a favor de la libertad, información y la regulación de la marihuana, así como de la exigencia de más espacios seguros y culturales para mujeres usuarias de cannabis, con perspectiva de género. En este caso, habrá un aforo de aproximadamente 100 personas.

Fuente: Tribuna del Yaqui