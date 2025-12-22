Claudia Sheinbaum rechaza la Ley Esposa; "No hacen falta esas leyes", dice

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum expresó su postura sobre la llamada Ley Esposa y dijo que este tipo de reformas no son necesarias en el país. Dicha iniciativa promueve la elección de cónyuges de los actuales gobernadores bajo el principio de alternancia de género.

"No creo que hagan falta este tipo de leyes, más allá de la constitucionalidad o no. Creo que con el acuerdo que tomó el Instituto Nacional Electoral (INE) que tiene que venir en una reforma electoral, de que los partidos tengan que proponer a la mitad de sus candidatas mujeres y a la otra mitad, hombres", dijo la mandataria durante la conferencia 'mañanera' de este lunes 22 de diciembre.

NO HACEN FALTA LEYES, COMO LA "LEY GOBERNADORA": CSP



Esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum, puntualizó que, con lo establecido por parte del INE en el tema de paridad para candidaturas, ya se está cumpliendo con el tema de género, por lo que la “Ley esposa o Ley… pic.twitter.com/I18d1v4WKc — Omar Niño Noticias (@OmarNNoticias) December 22, 2025

Sheinbaum precisó que, al cumplir con la cuota de género, habrá suficientes mujeres gobernadoras, quienes antes serían candidatas. "Para evitar cualquier cosa de que se está orientando o que se está evitando que una persona participe, no creo que sea necesario que se legisle la alternancia hombre-mujer, mujer-hombre", añadió.

Desde hace unos días, la presidenta Sheinbaum expresó su postura sobre la Ley Esposa y admitió que "se puso bueno el debate" sobre el tema debido a la reforma aprobada en San Luis Potosí. En tanto, la mandataria hizo un llamado a que los congresos estatales analicen la propuesta que tiene pros y contras debido a que el INE obliga a partidos políticos a que haya paridad de género.

"Hay que ver si es procedente o no la parte de que a fuerza haya una vez mujer, una vez un hombre en los estados; hay que ver si es jurídicamente procedente porque muchas veces va orientado, no necesariamente es el género o la paridad", agregó. Sheinbaum recordó el esquema del INE al exigir paridad de género, por ejemplo, en las 17 gubernaturas a elegirse en 2027, que habría nueve candidatas y ocho candidatos.

#MañaneraPresidenta | ??uD83DuDDF3? Sobre la llamada “Ley Esposa”, Claudia Sheinbaum señaló que el INE ya definió un esquema de paridad permanente en candidaturas a gubernaturas.



Añadió que debe revisarse si la norma procede jurídicamente y llamó a los congresos estatales a analizarla a… pic.twitter.com/UDXj4XnxBN — Juncal Solano (@juncalssolano) December 18, 2025

Morena expresó su postura en contra de la Ley Esposa impulsada por el Congreso de San Luis Potosí; en este caso sería la senadora Ruth González, esposa del gobernador Ricardo Gallardo, quien iría por la gubernatura del estado. La legisladora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) advirtió que con o sin apoyo del partido guinda, buscará suceder a su esposo.

El partido aseguró que se trata de una acción inconstitucional debido a que no se permite a los ciudadanos decidir con libertad al imponer candidaturas de partidos políticos con familiares de los mandatarios estatales. "Aunque la reforma (antinepotismo) va a aplicar hasta 2030 para que ya no haya sucesión de cargos públicos de familiares, nosotros en Morena hemos determinado que lo vamos a aplicar ya en la próxima elección, y no estamos de acuerdo con que eso se legisle de esa manera, por eso estamos preparando una acción de inconstitucionalidad", reclamó Luisa María Alcalde, presidenta de Morena.

