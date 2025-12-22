Clima HOY lunes 22 de diciembre de 2025 en la NOCHE: Se esperan LLUVIAS INTENSAS y BAJAS TEMPERATURAS

Ciudad de México.- Para esta noche de lunes 22 de diciembre de 2025 se esperan lluvias puntuales intensas y bajas temperaturas en diversas partes del país, así que si tienes planes, es mejor que consultes el pronóstico del clima completo. A continuación, te presentamos el reporte detallado de las condiciones climatológicas a partir de las 20:00 horas y durante las primeras horas del martes 23 de diciembre. Esta información corresponde al más reciente informe emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), por lo que se recomienda mantenerse atento a los avisos oficiales.

Para esta noche de lunes y madrugada del martes, canales de baja presión sobre el noreste, oriente y sureste del territorio nacional interaccionarán con inestabilidad atmosférica, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe; esto provocará lluvias puntuales intensas en diversas regiones. Aquí te compartimos el detalle puntual de dónde se presentarán las precipitaciones.

Con el video #VideoPronóstico del #SMNmx infórmate de las condiciones del tiempo que prevalecerán en #México, durante las siguientes horas. ¡Buenas noches! ?? pic.twitter.com/0hWpTGtsAf — CONAGUA Clima (@conagua_clima) December 23, 2025

¿Dónde lloverá este lunes 22 de diciembre de 2025 de acuerdo con el SMN?

Lluvias puntuales intensas en:

Puebla (Sierra Norte y Sierra Nororiental)

Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca y Olmeca)

Lluvias muy fuertes en:

Tamaulipas (Mante)

San Luis Potosí (Huasteca)

Hidalgo (Huasteca y Sierra de Tenango)

Puebla (Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra)

Veracruz (Nautla, Capital, Sotavento, Las Montañas, Papaloapan y Los Tuxtlas)

Oaxaca

Fuertes en:

Querétaro (Sierra Gorda)

Hidalgo (Sierra Alta)

Chiapas

Tabasco

Quintana Roo

Chubascos en:

Nuevo León

Guanajuato

Estado de México

Ciudad de México

Tlaxcala

Campeche

Yucatán

Lluvias aisladas en:

Michoacán

Guerrero

Morelos

Por otra parte, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera propiciará condiciones de tiempo estable y sin lluvia sobre entidades del norte, noroeste y occidente de la República Mexicana, originando ambiente frío a muy frío sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central por efecto de irradiación nocturna, debido al predominio de cielo despejado.

¿Dónde lloverá este martes 23 de diciembre de 2025 de acuerdo con el SMN?

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chiapas y Quintana Roo.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California, Veracruz (Huasteca Baja, Totonaca, Sotavento, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Puebla (Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Oaxaca, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo (Huasteca y Sierra de Tenango), Puebla (Sierra Norte) y Veracruz (Huasteca Alta, Nautla y Capital).

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sonora, Guanajuato, Michoacán, Guerrero, Morelos, Ciudad de México y Estado de México.

#Chubascos con #Lluvias fuertes y #DescargasEléctricas se pronostican para zonas del centro, noreste, sur y sureste de #México, además de la región #Huasteca, en las próximas horas. Asimismo, se prevén #Rachas fuertes de #Viento en el istmo y #Tehuantepec. Más información en ?? pic.twitter.com/zz7rFSEax1 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) December 23, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conagua/ SMN