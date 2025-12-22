Clima México HOY lunes 22 de diciembre: Conagua prevé LLUVIAS, bajas temperaturas y CALOR

Ciudad de México.- ¿Este lunes 22 de diciembre de 2025 tienes planeado realizar actividades al aire libre? Si la respuesta es afirmativa, es clave que consultes el pronóstico del clima en México, ya que el ambiente estará marcado por contrastes importantes en distintas regiones del país. Mientras algunas zonas enfrentarán lluvias intensas y posibles afectaciones, otras registrarán temperaturas elevadas durante el día y frío considerable por la noche. ¡Aquí más detalles!

Así será el clima en México este lunes

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), durante este lunes, los canales de baja presión serán los principales responsables de las precipitaciones en el centro, oriente y sureste del país, incluyendo la península de Yucatán. En contraste, un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera mantendrá tiempo estable y sin lluvias en entidades del norte, noroeste y occidente.

Así será el clima en México este lunes. Foto: Conagua

Este mismo sistema propiciará un aumento de las temperaturas durante la tarde, aunque el enfriamiento nocturno continuará siendo significativo en la Mesa del Norte y la Mesa Central debido a la pérdida de calor durante la madrugada.

Pronóstico de lluvias para hoy 22 de diciembre

Las lluvias más intensas del día se concentrarán en zonas de Puebla, Veracruz y Oaxaca, donde se prevén precipitaciones fuertes a muy fuertes. También se esperan chubascos y lluvias puntuales fuertes en entidades del noreste y sureste, así como intervalos de chubascos en el centro del país y la península de Yucatán. En algunas regiones del norte y centro se pronostican lluvias aisladas.

Estas condiciones podrían provocar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones, además de rachas de viento capaces de derribar árboles o anuncios. Durante la mañana, también se mantienen condiciones para la formación de niebla en municipios del norte de Baja California.

¡Toma tus precauciones ante las bajas temperaturas! En la imagen te informamos el #Pronóstico de #Temperatura mínima para este día en #México. pic.twitter.com/uWQR5yLIBd — CONAGUA Clima (@conagua_clima) December 22, 2025

Alertan por frío y calor en México

En cuanto a las temperaturas, el calor se hará presente en estados del Pacífico y sur del país, donde se prevén valores de hasta 40°C durante la tarde, principalmente en zonas costeras e istmo. Otras regiones alcanzarán máximas superiores a los 30°C. En contraste, el frío continuará afectando zonas serranas del norte y centro del país, con temperaturas mínimas bajo cero y heladas en estados como Chihuahua, Durango, Baja California, Sonora, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

En gran parte del altiplano se esperan mínimas de entre 0 y 5°C, lo que mantendrá un ambiente frío durante la noche y madrugada.

¡Toma precauciones!

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)