Sheinbaum rechaza la 'Ley Esposa', cae sobrino del líder del Cártel del Golfo y más en Tribuna Top 3 México

Ciudad Obregón, Sonora.- Si te perdiste de las últimas noticias dentro del territorio mexicano, quédate a revisar el Tribuna Top 3 México. En este resumen informativo te enterarás de los hechos ocurridos a nivel nacional en las últimas horas. En la edición de hoy lunes 22 de diciembre, conoce que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum afirmó que no es necesaria una 'Ley Esposa' para el país.

Así comienza el Tribuna Top 3 México

Cae 'El Betito', sobrino del líder del Cártel del Golfo, en Nuevo León

El pasado 21 de diciembre, las autoridades detuvieron a tres personas al sur de Monterrey. Entre ellas destaca Mario Alberto 'N', apodado 'El Betito', quien es identificado como sobrino de Osiel Cárdenas, el conocido líder del Cartel del Golfo. El operativo se realizó con éxito en la zona.

SCJN aplicará la tasa cero a productos menstruales

La Suprema Corte de Justicia de la Nación analizará el 8 de enero de 2026 una propuesta para que todos los productos menstruales tengan tasa cero. El objetivo es que estos artículos de higiene básica no paguen impuestos, unificando el beneficio para ayudar a la economía de las mujeres.

Sheinbaum rechaza la 'Ley Esposa'

La presidenta Claudia Sheinbaum se manifestó en contra de la 'Ley Esposa', asegurando que esta reforma no hace falta en México. La iniciativa buscaba que las parejas de los gobernadores actuales pudieran postularse para el cargo bajo el argumento de alternancia de género, algo que ella rechazó.

Fuente: Tribuna del Yaqui

