Sheinbaum se va de vacaciones a Acapulco: "Vamos a pasar Navidad"; anuncia

Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reveló durante su conferencia de prensa en el Palacio Nacional que tomará un breve periodo de descanso antes de concluir el 2025. La mandataría informó que visitará el Puerto de Acapulco, Guerrero, para pasar las fiestas navideñas acompañada de sus seres queridos.

Sheinbaum detalló que viajará a Acapulco, Guerrero, para disfrutar de tres días libres, específicamente el 25, 26 y 27 de diciembre. Aunque no ofreció mayores detalles sobre las actividades que realizará ni con quiénes estará, subrayó que se mantendrá atenta a cualquier situación relevante del país durante su ausencia.

#Nacional | Sheinbaum informa que se irá de vacaciones por tres días a Acapulco uD83DuDDE3?uD83CuDF84 pic.twitter.com/SfXrAe28z9 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 22, 2025

"Me voy de vacaciones a Acapulco tres días, 25, 26 y 27; vamos a pasar Navidad. Voy a estar al pendiente, obviamente", señaló al ser cuestionada sobre una posible visita a Chilpancingo, donde se celebrará una feria en los próximos días. Ante el cuestionamiento, Sheinbaum Pardo aclaró que no visitará Chilpancingo en esta ocasión, ya que su estancia se limitará únicamente a Acapulco durante los tres días programados.

"Voy a estar pendiente, obviamente. Sí estamos atentos a través sobre todo el gobierno del estado para reforzar cualquier necesidad que tenga el municipio de Chilpancingo para esta feria". Con este anuncio, Claudia Sheinbaum confirmó públicamente sus planes para las festividades navideñas, precisando que se trata de un periodo corto de descanso sin modificaciones adicionales en su itinerario oficial.

Sheinbaum promete seguridad a Chilpancingo durante la feria de Navidad, pero descarta acudir personalmente



Se va de vacaciones a Acapulco pic.twitter.com/YNHzFF42Ii — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) December 22, 2025

Previamente, la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México había explicado que, derivado de sus vacaciones, no se realizarán las conferencias mañaneras en fechas específicas. De esta manera, las conferencias matutinas de la presidenta se suspenderán los días 25 y 26 de diciembre, con motivo de la Navidad, así como el 1 y 2 de enero de 2026, por las celebraciones de Año Nuevo.

Sheinbaum Pardo precisó que las actividades informativas del Gobierno de México se reanudarán con normalidad una vez concluidos estos días, manteniendo el compromiso de transparencia y comunicación directa con la ciudadanía. Finalmente, la presidenta subrayó que, aunque no se lleven a cabo las mañaneras en las fechas señaladas, las dependencias federales continuarán operando conforme a los calendarios oficiales y permanecerán atentas ante cualquier situación que requiera atención inmediata.

La presidenta de México, confirmó que se irá de vacaciones con motivo de las fiestas decembrinas

Finalmente, la presidenta adelantó que en los próximos días presentará un informe detallado sobre los kilómetros recorridos durante su primer año al frente del Gobierno de México, periodo en el que visitó diversos estados para inaugurar obras y dar seguimiento a temas prioritarios.

Fuente: Tribuna del Yaqui