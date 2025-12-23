Claudia Sheinbaum cancela reforma para imponer impuestos a los videojuegos: Esto y más en Top 3 México

Ciudad Obregón, Sonora.- Si no quieres perderte ninguna de las noticias más importantes que ocurren en territorio mexicano, tu mejor opción es el Tribuna Top 3 México; quédate a ver este resumen de los más importante para que te enteres de lo que ocurrió a nivel nacional en las últimas horas. En la edición de hoy martes 23 de diciembre, conoce que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que cancelará la reforma para imponer impuestos a videojuegos violentos.

143 víctimas de explosión en La Concordia logran indemnización

El Gobierno de la CDMX informó que se alcanzaron 143 acuerdos reparatorios con las 144 víctimas directas e indirectas de la explosión de una pipa de gas, ocurrida en el puente de La Concordia, en Iztapalapa, que se traduce en 480 millones de pesos, cifra que fue destinada a la reparación del daño.



Semar confirma 5 fallecidos tras desplome de aeronave en Texas

La tarde del pasado lunes 22 de diciembre, elementos de diferentes órdenes del gobierno se movilizaron en la región de Galveston, Texas, luego del desplome de una aeronave de la Secretaría de Marina; las autoridades confirmaron un saldo de cinco personas sin vida tras el accidente.



No habrá impuesto a videojuegos en México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que luego de un análisis, su Gobierno decidió no aplicar el impuesto del 8 por ciento a videojuegos violentos; la mandataria reflexionó y consideró que existen dificultades técnicas y legales para su implementación.

Fuente: Tribuna del Yaqui