Clima México HOY martes 23 de diciembre: Conagua prevé LLUVIAS y contrastes de temperatura

Ciudad de México.- Este martes 23 de diciembre de 2025, las condiciones del clima en México serán variables, con lluvias intensas en algunas regiones y contrastes marcados de temperatura entre el día y la noche. Ante este panorama, es importante mantenerse informado y tomar precauciones, especialmente en zonas donde se prevén precipitaciones fuertes, rachas de viento o ambiente frío durante la madrugada. ¡Aquí el reporte meteorológico!

Así será el clima en México este martes. Foto: Conagua

Así será el clima en México este martes

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), durante este martes, la combinación de los sistemas mencionados provocará chubascos y lluvias puntuales fuertes en el sureste, centro y sur del país. Además, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, en interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical, generará lluvias fuertes y rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora en Baja California.

En contraste, se mantendrá tiempo estable y sin lluvias en entidades del norte y occidente, aunque con ambiente frío a muy frío durante la noche y madrugada en la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Pronóstico de lluvias para hoy

Se prevén lluvias puntuales muy fuertes en zonas del sur de Tabasco, norte de Chiapas y en el norte y centro de Quintana Roo. También se esperan lluvias fuertes en Baja California, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Campeche y Yucatán. En estados como Sonora, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Estado de México (Edomex) y algunas regiones de Veracruz, se presentarán intervalos de chubascos, mientras que en entidades como Guanajuato, Michoacán, Guerrero, Morelos y Ciudad de México se pronostican lluvias aisladas.

Estas precipitaciones podrían ocasionar aumento en los niveles de ríos y arroyos, así como encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

Temperaturas en México

En cuanto a las temperaturas, durante el día se esperan valores máximos de 35 a 40°C en el sur de Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, la costa e istmo de Oaxaca y Chiapas. En Baja California Sur, el suroeste de Chihuahua, el oeste de Durango, Morelos, el suroeste de Puebla y la península de Yucatán, las temperaturas oscilarán entre los 30 y 35°C.

Por la madrugada y noche, persistirá el ambiente frío, con heladas y temperaturas mínimas de hasta -10°C en zonas serranas de Chihuahua y Durango, así como valores bajo cero en regiones montañosas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla. En otras entidades del centro y oriente del país, las mínimas se ubicarán entre 0 y 5°C.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)