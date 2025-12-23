Encodat 2025: Cannabis, la droga que más se consume en México; sube consumo de alcohol

Ciudad de México.- El consumo experimental de drogas ilegales en México aumentó entre la población adulta y disminuyó en adolescentes entre 2016 y 2025, en un contexto en el que se duplicó el uso de cigarros electrónicos y los indicadores de salud mental colocaron a los jóvenes como el grupo con mayores vulnerabilidades.

Así lo reveló la reciente Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (Encodat) 2025, que presentó este martes 23 de diciembre de 2025 el secretario de Salud, David Kershenobich, durante la habitual conferencia de la presidenta, Claudia Sheinbaum, en el Palacio Nacional.

uD83DuDCCAEl secretario de Salud, David Kershenobich, presentó los resultados más recientes de la Encuesta nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco.



- En adultos, el consumo experimental de drogas ilegales subió de 10.6% (2016) a 14.6% (2025).

En el desglose por sustancias, el cannabis fue la droga ilegal con mayor incremento en adultos, al subir de 9.3 por ciento a 13.3 por ciento, mientras que en adolescentes disminuyó de 5.3 por ciento a 3.7 por ciento. El funcionario también reportó aumentos del uso de alucinógenos en adultos (de 0.8 por ciento a 1.5 por ciento) y en estimulantes de tipo anfetamínico (de 0.9 por ciento a 1.6 por ciento), además de un alza del uso indebido de medicamentos (de 1.3 por ciento a 2.5 por ciento) y del consumo de opioides (de 0.1 por ciento a 1.4 por ciento).

Respecto al alcohol, la población que dijo haber consumido alguna vez aumentó de 71 por ciento a 73.7 por ciento, con un avance mayor entre mujeres (de 62.6 por ciento a 69.3 por ciento). No obstante, el consumo en adolescentes mostró descensos en indicadores de frecuencia y exceso, según Kershenobich.

Por su parte, el consumo de tabaco fumado bajó de 17.6 por ciento a 15.1 por ciento, pero el cigarro electrónico subió de 1.1 por ciento a 2.6 por ciento, en medio de los esfuerzos del Gobierno mexicano para prohibir el consumo y venta de vapeadores. En la presentación, Kershenobich señaló que se reforzarán acciones preventivas por los riesgos del vapeo y afirmó que "el calentamiento definitivamente produce sustancias que son tóxicas".

El secretario de Salud, David Kershenobich, presentó la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2025 (ENCODAT), un estudio realizado por la Secretaría de Salud en colaboración con CONASAMA, el Instituto Nacional de Psiquiatría y el Instituto Nacional de Salud…

Finalmente, Kershenobich expuso que los adolescentes registraron mayores niveles en malestar psicológico, comportamiento suicida, violencia y participación en apuestas y uso de videojuegos. El malestar psicológico tuvo una prevalencia nacional de 8.1 por ciento (12-65 años), con una brecha marcada en adolescentes: 13.2 por ciento en mujeres frente a 6.9 por ciento en hombres. En conducta suicida en los últimos 12 meses, los adolescentes superaron a los adultos en ideación (3.3 por ciento vs. 1.7 por ciento), planificación (1.9 por ciento vs. 1.0 por ciento) e intento (1.5 por ciento vs. 0.5 por ciento).

El titular de Salud resumió que estos resultados "serán la base para políticas en salud pública" y confirmó que "el cannabis es la principal droga ilegal", al tiempo que advirtió: "Estamos monitoreando el consumo de opioides".

Informamos los resultados de la encuesta sobre adicciones y salud mental.

