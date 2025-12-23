Sheinbaum lamenta desplome de aeronave de la Semar en Texas: "Muy triste lo que pasó"

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza su tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo' desde el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional. Este martes 23 de diciembre, la mandataria fue cuestionada sobre el fatal accidente ocurrido ayer en el estado de Texas (Estados Unidos), donde una avioneta de la Secretaría de Marina (Semar) se desplomó.

Como te informamos en TRIBUNA, el incidente ocurrió este lunes 22 de diciembre de 2025 en la región de Galveston, Texas, alrededor de las 16:00 horas. Trascendió que los elementos de la Semar realizaban una misión de traslado médico especializado cerca del Aeropuerto Internacional de Scholes, cuando la aeronave presentó una falla y se desplomó. Este siniestro, por desgracia, dejó cinco víctimas mortales. Se confirmaron dos sobrevivientes y se busca a una octava persona que estaba en el vuelo.

uD83DuDEA8 "Muy triste lo que pasó", Sheinbaum lamenta el accidente de la Marina



Sheinbaum se pronuncia por fatal accidente de la Semar en Texas

Ante los medios de comunicación reunidos este martes, la doctora Sheinbaum Pardo expresó sus condolencias por este siniestro. Apuntó que este fue un evento "muy triste" para México: "Mis condolencias a los familiares de los marinos que fallecieron en este lamentable accidente y a las personas que viajaban. Muy triste lo que pasó".

En esta misma intervención señaló que, desde el primer momento, está trabajando el titular de la Semar, Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, así como el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Ramón de la Fuente. Igualmente, colaboraron para el rescate de las víctimas autoridades de Estados Unidos (EU). Respecto a las causas del siniestro, dijo que no se pueden sacar conclusiones hasta que se revele la caja negra.

Pues hasta que no salga la caja negra y nos canalicen no se puede saber cuál fue la causa del desplome. Ya había llegado a Galveston, el avión, incluso pensaron que había aterrizado y después ya supieron que había ocurrido un accidente", expresó la presidenta.

La mandataria mexicana señaló que fueron como 10 minutos en los que los trabajadores de la Torre de control perdieron la comunicación con la aeronave de la Semar, por lo que se realizará una investigación profunda para conocer las causas del siniestro: "Entonces se va a hacer la investigación y se está atendiendo a todos los familiares".

Fuente: Tribuna del Yaqui