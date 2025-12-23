Tráfico en CDMX: Se espera caos por marchas y bloqueos este 23 de diciembre en la capital

Ciudad de México.– Se espera tráfico en la CDMX para este 23 de diciembre, debido a las diferentes marchas, bloqueos y movilizaciones programadas durante el día en la capital, sobre todo en las alcaldías Milpa Alta y Cuauhtémoc. Por ello, las autoridades de la Ciudad de México piden a los automovilistas tomar las precauciones necesarias para no quedar varados en los embotellamientos, así como utilizar alternativas.

Esta mañana, a pesar de que no habrá marchas, sí habrá concentraciones e iniciará el día a las 09:00 horas en la alcaldía Milpa Alta, con Colectiva Mercaditas Autónomas Momoxcas en la Explanada de la Alcaldía Milpa Alta. Mercadita Feminista, como protesta contra la violencia económica hacia las mujeres milpaltenses, busca visibilizar y erradicar las desigualdades que afectan a este sector de la población, así como promover la autonomía y el empoderamiento económico de las mujeres de la comunidad.

De igual forma, alrededor de las 11:00 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc se reunirán integrantes del Colectivo Tadeo en los Juzgados Penales del Poder Judicial de la Ciudad de México, Dr. Lavista No. 114, Col. Doctores. Asistirán a la audiencia de investigación complementaria en el caso de un repartidor atropellado en Santa Fe, en diciembre del 2024. Es necesario especificar que se espera un aforo de veinte personas.

Tráfico en CDMX hoy 23 de diciembre

Ahora bien, en punto de las 10:00 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc se verán miembros del Frente Nacional por las 40 Horas en el Plantón de Familias Desalojadas del Edificio de República de Cuba No. 11, Col. Centro Histórico. El propósito de todo es impartir asesorías legales gratuitas, con temas relacionados con el derecho a la vivienda, personas en riesgo de desalojo y predios irregulares.

Tránsito lento en circulación al sur en Circuito Interior, desde Avenida Insurgentes Norte hasta Eje 2 Norte (Eulalia Guzmán). #MovilidadCDMX #C5OjosDeLaCDMX #OjosDeLaCiudad



uD83DuDD00 Alternativa vial: Calz. Tlatilco. pic.twitter.com/DgDy1kAknE — C5 CDMX (@C5_CDMX) December 23, 2025

Finalmente, a las 16:00 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc se concentrará Plataforma Común por Palestina en el Hemiciclo a Benito Juárez, Av. Juárez No. 50, Col. Centro Histórico. Llevarán a cabo un evento denominado Posada contra el Genocidio y la Ocupación en Palestina, con el objetivo de solidarizarse con el pueblo palestino en época navideña. En lo que respecta al aforo, será de cincuenta personas.

Fuente: Tribuna del Yaqui