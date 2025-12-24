¿Cómo será el CLIMA México esta Nochebuena? Advierten LLUVIAS, nuevo Frente Frío y más

Ciudad de México.- Este miércoles 24 de diciembre el clima en México presentará condiciones contrastantes que pueden influir en traslados, actividades al aire libre y planes previos a la Nochebuena. Mientras en algunas regiones del país se esperan lluvias intensas y rachas de viento, en otras persistirá el tiempo estable, aunque con temperaturas bajas durante la madrugada, por lo que es importante mantenerse informado y tomar precauciones.

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), durante esta Nochebuena, un canal de baja presión ubicado sobre el sureste del país, en combinación con una vaguada en altura sobre el suroeste del Golfo de México, inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, el golfo de México y el mar Caribe, favorecerá la presencia de lluvias en el noreste, oriente y, con mayor intensidad, en el sureste del país y la península de Yucatán.

A la par, un nuevo Frente Frío se aproximará al noroeste de la República Mexicana. Este sistema interactuará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera extendida sobre el oeste de Estados Unidos (EU), así como con las corrientes en chorro polar y subtropical, lo que generará lluvias fuertes, posibles precipitaciones muy intensas y rachas de viento que podrían alcanzar hasta los 70 kilómetros por hora en esa región.

En contraste, el norte y occidente del país mantendrán condiciones mayormente estables y sin lluvias, aunque con ambiente frío durante la noche y madrugada.

Pronóstico de lluvias para hoy 24 de diciembre

Las lluvias más intensas se concentrarán en entidades del sureste y del litoral del Golfo y Caribe. Se prevén precipitaciones fuertes a muy fuertes en Baja California, Veracruz (principalmente en zonas como Los Tuxtlas y Olmeca), así como en Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo. En estados como Sonora, Yucatán y parte de Veracruz, se esperan chubascos con lluvias localmente fuertes, mientras que en regiones del centro y noreste del país se presentarán chubascos de menor intensidad e incluso lluvias aisladas.

Estas condiciones podrían provocar incrementos en ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones, además de afectaciones por viento, como la caída de árboles o anuncios publicitarios. Durante la mañana, también persistirá la probabilidad de niebla en municipios de Baja California, lo que podría reducir la visibilidad en carretera.

Así será el clima en México este miércoles. Foto: Conagua

Temperaturas en México

En cuanto a las temperaturas, el calor continuará presente en gran parte del país. Para este miércoles se esperan valores máximos de entre 35 y 40°C en entidades como Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, la costa de Jalisco y Michoacán, así como en Guerrero, Oaxaca, Chiapas y la península de Yucatán. Otras zonas del norte y centro registrarán temperaturas de 30 a 35°C durante la tarde.

En contraste, durante la noche y la madrugada persistirá el ambiente frío a muy frío en zonas serranas. Se prevén heladas con temperaturas de hasta -10°C en regiones altas de Chihuahua y Durango, mientras que en sierras de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla los valores podrían descender por debajo de los cero grados. En otras entidades del centro y norte, las mínimas oscilarán entre 0 y 5°C.

