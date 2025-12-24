"Hay esperanza y amor": Claudia Sheinbaum comparte mensaje de Navidad junto a su esposo

Ciudad de México.- En un mensaje difundido a través de sus redes sociales, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, extendió sus felicitaciones a la ciudadanía con motivo de las celebraciones decembrinas. La mandataria aprovechó la ocasión para informar sobre un ajuste en su agenda pública, confirmando que las conferencias matutinas, conocidas habitualmente como "mañaneras", quedarán suspendidas durante el resto de la presente semana para permitir un periodo de asueto.

Por medio de un video acompañada de su esposo Jesús María Tarriba, Sheinbaum Pardo enfatizó los valores de la esperanza, el amor y la fraternidad como los pilares de la sociedad mexicana durante estas fechas. Según expresó la jefa del Ejecutivo: "A todas las familias mexicanas les deseamos una feliz Nochebuena y feliz Navidad. Sabemos que esta noche, en cada rincón del país, hay siempre esperanza. Hay amor y esa fraternidad que compartimos como mexicanos".

La presidenta describió a la población como un pueblo que encuentra en la sencillez un motivo de celebración, destacando la importancia de la unidad familiar y el acompañamiento mutuo. El discurso también incluyó un reconocimiento especial a las generaciones anteriores, instando a la población a valorar el legado de padres y abuelos. Sobre este punto, señaló: "nos enseñaron a resistir con dignidad y a querer con el alma".

Del mismo modo, hizo una mención a la infancia mexicana, señalando que los niños representan el motivo principal de los esfuerzos cotidianos por mejorar el país. En una vertiente más inclusiva del mensaje, la presidenta dedicó un segmento a quienes, por motivos laborales o personales, no pueden estar presentes con sus seres queridos. Mencionó específicamente a los integrantes de las Fuerzas Armadas, personal policial, bomberos, trabajadores del sector transporte y a la comunidad de mexicanos residentes en el extranjero.

Esta noche pienso también en quienes estarán lejos de casa, en quienes trabajan para que otros estén a salvo, en quienes hoy extrañan a alguien", puntualizó.

Por su parte, el doctor Jesús María Tarriba se unió al mensaje para expresar sus buenos deseos, deseando que las familias disfruten de una temporada en condiciones de paz y armonía. "Con todo nuestro cariño, les deseamos la mejor de las Navidades, que la pasen en paz y unión. Felicidades", manifestó de manera breve. En cuanto a su itinerario personal, se informó que la presidenta se encuentra en el puerto de Acapulco, Guerrero, donde pasará estos días de descanso en compañía de su familia.

Deseamos feliz Navidad a todas las familias mexicanas. Esta noche hay esperanza, amor y fraternidad en cada rincón del país.



Lo más importante son los valores y el amor por los demás, por la familia y por nuestro querido México. pic.twitter.com/BfwCrcabAS — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) December 25, 2025

Esta estancia se da en un contexto de pausa administrativa que concluirá el próximo fin de semana, cuando la mandataria regrese a la Ciudad de México. La actividad gubernamental y las conferencias de prensa en el Salón Tesorería de Palacio Nacional se reanudarán de manera formal el lunes 29 de diciembre. Con este gesto, la administración busca priorizar los valores inmateriales, pues en palabras de la propia presidenta: "lo más importante no es lo material, sino el amor por los demás, el amor por la familia, y a nuestro querido México".

Fuente: Tribuna del Yaqui