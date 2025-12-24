Lotería Nacional EN VIVO: Lista COMPLETA de GANADORES del Sorteo Gordo de Navidad No. 224 de HOY miércoles 24 de diciembre

Ciudad de México.- Este 24 de diciembre de 2025, Nochebuena, es día de Lotería Nacional y se celebra uno de los eventos más esperados por el público, el Sorteo Gordo de Navidad número 224. ¿Compraste tu cachito? Si la respuesta es sí, TRIBUNA trae para ti la lista completa de ganadores de esta noche. Aquí toda la información.

De acuerdo con lo compartido por la Lotería Nacional: 'El Gordo de Lotería Nacional' es una de las emisiones más esperadas del año por el público mexicano. "Este sorteo busca compartir con todas y todos la ilusión, la alegría y el espíritu de renovación que distinguen a estas fechas, haciendo de la esperanza un motivo común que une a las familias en cada rincón del país. A través de este sorteo reafirmamos nuestro compromiso con la preservación de las tradiciones que fortalecen nuestro sentido de identidad y comunidad. Esta emisión no sólo marca el cierre de un ciclo, sino que invita a reflexionar sobre los logros alcanzados, a reconocer los desafíos superados y a mirar el porvenir con confianza y optimismo. Cada billete representa la posibilidad de nuevos comienzos, de metas alcanzadas y del deseo compartido de bienestar para todos".

RESULTADOS del Sorteo Gordo de Navidad No. 224 de HOY miércoles 24 de diciembre

Premio mayor de 204 millones de pesos:

En espera de resultados

Premio de 12 millones 800 mil pesos:

En espera de resultados

Premio de 800 mil pesos:

En espera de resultados

Premio de 800 mil pesos:

En espera de resultados

Premio de 800 mil pesos:

En espera de resultados

Premio de 800 mil pesos:

En espera de resultados

Premio de 400 mil pesos:

En espera de resultados

Premio de 400 mil pesos:

En espera de resultados

Premio de 400 mil pesos:

En espera de resultados

Premio de 400 mil pesos:

En espera de resultados

Premio de 400 mil pesos:

En espera de resultados

Premio de 400 mil pesos:

En espera de resultados

Premio de 400 mil pesos:

En espera de resultados

Premio de 400 mil pesos:

En espera de resultados

Premio de 400 mil pesos:

En espera de resultados

Premio de 400 mil pesos:

En espera de resultados

Esta #Nochebuena es un momento para compartir, reflexionar y fortalecer los lazos que nos unen. ??



En Lotería Nacional deseamos que la paz y la armonía acompañen a todas las familias de México. uD83CuDF84?#GanasTúGanaMéxico pic.twitter.com/wRVUCwhvdi — Lotería Nacional (@lotenal) December 24, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui