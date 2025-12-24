Sheinbaum desea feliz Navidad al pueblo mexicano, canasta básica sube más del 5% en 2025 y más en Top 3 México

Ciudad Obregón, Sonora.- Si no quieres perderte las noticias más importantes que ocurren dentro del territorio mexicano, tu mejor opción es el Tribuna Top 3 México. Quédate a ver este resumen para que te enteres los últimos hechos ocurridos a nivel nacional en las últimas horas. En la edición de hoy miércoles 24 de diciembre, la presidenta Claudia Sheinbaum deseó una feliz Navidad a todo el pueblo de México.

Así comienza el Tribuna Top 3 México

Canasta básica sube a más del 5% en 2025

De acuerdo con la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec), el costo de la canasta básica alimentaria en México cerró el 2025 con un incremento del 5.43 por ciento, reflejo de un año marcado por la pérdida del poder adquisitivo y dificultades para el comercio de barrio.



Detienen a suegro y cuñado de Iván Archivaldo Guzmán



El pasado martes 23 de diciembre, fueron capturados en el municipio de Zapopan, Jalisco, dos integrantes de la familia Lindoro, los cuales fueron identificados como el suegro y el cuñado de Iván Archivaldo Guzmán, líder del grupo criminal Los Chapitos, hijo del criminal Joaquín 'El Chapo' Guzmán.

Claudia Sheinbaum desea feliz Navidad al pueblo mexicano



La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, deseó una feliz Navidad a todo el pueblo de México y anunció una pausa en las conferencias matutinas; la mandataria señaló que se tomará unos días de descanso y pasará las festividades en Acapulco.

Fuente: Tribuna del Yaqui