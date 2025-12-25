Asesinato de Carlos Manzo, Rancho Izaguirre y más sucesos que marcaron a México en el Tribuna Top 3

Ciudad Obregón, Sonora.- Si quieres conocer los sucesos que marcaron al país en este año 2025, quédate a ver y leer el Tribuna Top 3 México. En este resumen te traemos tres de los hechos que más causaron asombro dentro del territorio mexicano. En la edición de hoy jueves 25 de diciembre, revive la noticia sobre el trágico hallazgo del Rancho Izaguirre.

Así comienza el Tribuna Top 3 México

Asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan

El 1 de noviembre de 2025, mientras se encontraba en el Festival de las Velas, Carlos Manzo, alcalde del municipio de Uruapan, en el estado de Michoacán, fue asesinado a balazos en medio de decenas de personas.

¿Qué causó la explosión de la pipa en Iztapalapa?

La Fiscalía de CDMX aseguró que el responsable por la explosión en el Puente de La Concordia en Iztapalapa ocurrida el pasado 10 de septiembre que dejó un saldo de 32 personas fallecidas y 63 lesionados, fue el conductor del vehículo, ya que circulaba a exceso de velocidad.

Hallazgo del Rancho Izaguirre

En marzo de 2025, el colectivo de búsqueda Guerreros Buscadores de Jalisco descubrió el Rancho Izaguirre un centro de operaciones del crimen organizado en Teuchitlán, Jalisco, utilizado para el reclutamiento forzado, adiestramiento, ejecución y desaparición de personas, aparentemente operado por el CJNG.

Fuente: Tribuna del Yaqui