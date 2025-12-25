Estos son los pendientes y prioridades de la presidenta Claudia Sheinbaum rumbo a 2026

Ciudad de México.- El 2026 será el segundo año de Gobierno de la primera presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. De cara al próximo ejercicio, su administración ya tiene definidas las prioridades que impulsará en materia legislativa, de infraestructura y programas públicos, las cuales han sido delineadas a partir de anuncios oficiales, documentos presupuestales y declaraciones institucionales.

Entre los ejes principales se encuentran la conclusión de proyectos estratégicos, la puesta en marcha de nuevas disposiciones legales y la consolidación de políticas públicas que comenzarán a aplicarse a partir del siguiente año fiscal. ¡Aquí te contamos los detalles!.

Prioridades y pendientes del Gobierno Federal para 2026

Inicio de operaciones del Tren AIFA–Buenavista

Uno de los proyectos prioritarios es la puesta en operación del Tren AIFA–Buenavista, que conectará el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) con la Ciudad de México (CDMX). De acuerdo con información oficial, la obra se encuentra en fase final de pruebas y se prevé que inicie operaciones comerciales durante el primer trimestre de 2026, en el contexto de los preparativos para el Mundial de la FIFA.

Uno de los proyectos prioritarios de Sheinbaum es el Tren AIFA-Buenavista. Foto: Facebook

Programa ampliado de inversión pública

Para 2026, el Gobierno de Sheinbaum Pardo anunció la presentación de un programa ampliado de inversión pública, que incluirá esquemas de financiamiento mixto. Este plan contempla recursos para infraestructura carretera, ferroviaria, hidráulica, energética y de vivienda, así como proyectos estratégicos de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad.

Infraestructura prioritaria en el Presupuesto 2026

El Presupuesto de Egresos para 2026 contempla asignaciones relevantes a proyectos de infraestructura, como trenes de pasajeros, carreteras y más sistemas de movilidad, con el objetivo de dar continuidad a obras iniciadas en ejercicios anteriores.

Proyectos privados alineados al Plan México

El Gobierno Federal también tiene como pendiente la coordinación con el sector privado para impulsar al menos 38 proyectos de infraestructura, alineados al llamado Plan México, los cuales abarcan sectores como logística, tecnología y modernización industrial.

#Sonora | "2026 va a ser un buen año para Sonora", asegura Sheinbaum con estos PROYECTOS y OBRAS uD83DuDDE3?https://t.co/BDbGfqIIz3 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 22, 2025

Preparación para la revisión del T-MEC

Finalmente, otra prioridad para 2026 es la preparación de México para la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), prevista en el marco de los compromisos comerciales de América del Norte. Este tema tomará fuerza conforme se acerca el Mundial 2026, cuando los tres países de Norteamérica serán anfitriones del Torneo, por primera vez de manera conjunta.

La agenda de Claudia Sheinbaum rumbo a 2026 muestra una combinación de proyectos en ejecución, reformas y decisiones presupuestales que marcarán la actividad del gobierno federal durante el próximo año. Por ahora, la presidenta está de vacaciones en Acapulco, preparándose para el Año Nuevo.

Fuente: Tribuna del Yaqui