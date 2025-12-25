Recalentado: ¿Cuánto tiempo puedes guardar la comida de Navidad y Año Nuevo en el refrigerador?

Ciudad de México.- Tras la cena de Navidad, muchas familias optan por comer 'recalentado' los siguientes días, es decir, los alimentos que sobraron, o bien, se preparan pensando justamente en los siguientes días. Sin embargo, estos alimentos, una vez preparados, tienen su fecha de caducidad y es importante saber cuándo una comida ya se echó a perder para evitar una visita al hospital de emergencia o a un médico por una indigestión o incluso una infección.

Aris Comprés, un cocinero dominicano, dio las pistas de cuánto puede durar un platillo en buen estado y qué hacer para que dure más tiempo. "Yo creo que entre carne, cerdo, pollo o pavo, en este caso el más delicado es el pollo o pavo porque debe tenerse cuidado", dijo el especialista. "Lo importante después de comer es que saquemos la comida para enfriarla y ya no tocarla, y así podría durar 4 días".

Recalentado: ¿Cuánto dura en el refrigerador?

Por tanto, los platillos que sobraron deben ir al refrigerador y no consumirse después de cuatro días para evitar que se dañen, generen bacterias y provoquen intoxicaciones. Unos frijoles en buen estado no deben tener burbujas a simple vista, y tanto con ellos como con el arroz, un olor agrio o amargo es indicador de que no están en buen estado.

Por ejemplo, los postres preparados para la cena de Navidad son recomendables para consumirse hasta el tercer día, siempre y cuando estén bien refrigerados. Los alimentos fríos deben estar a menos de 41°F (5°C) para evitar que se dañen y sean consumidos de manera agradable al organismo.

Ingerir un alimento en mal estado puede provocar una intoxicación, por lo que es importante saber que cada ingrediente, platillo o comida tiene un tiempo de almacenamiento límite para que sean frescos y, por lo menos, saludables.

5 tips para evitar que la comida de tu refrigerador se eche a perder

Revisa tu despensa de la alacena y refrigerador : Para que ninguna verdura y fruta se te eche a perder ni se malgaste, guíate por el método "primero en entrar = primero en salir", es decir, los primeros alimentos que hayas comprado y guardado son los primeros que deberás terminarte.

: Para que ninguna verdura y fruta se te eche a perder ni se malgaste, guíate por el método "primero en entrar = primero en salir", es decir, los primeros alimentos que hayas comprado y guardado son los primeros que deberás terminarte. Considera la duración de los alimentos : Otro método importante es fijarte en cuáles alimentos son de corta y larga duración, donde los que duren menos son los que debes comerte antes.

: Otro método importante es fijarte en cuáles alimentos son de corta y larga duración, donde los que duren menos son los que debes comerte antes. Verifica las fechas de etiquetado : Los alimentos pueden tener dos etiquetas: fecha de caducidad y fecha de consumo preferente. El consumo preferente se refiere a la calidad del alimento y significa que aún es seguro comerlo después de la fecha indicada. La caducidad indica la fecha límite en la que puedes consumir el alimento después de ella ya no es seguro comerlo. En ese sentido, consume primero lo que esté por caducar.

: Los alimentos pueden tener dos etiquetas: fecha de caducidad y fecha de consumo preferente. El consumo preferente se refiere a la calidad del alimento y significa que aún es seguro comerlo después de la fecha indicada. La caducidad indica la fecha límite en la que puedes consumir el alimento después de ella ya no es seguro comerlo. En ese sentido, consume primero lo que esté por caducar. Organiza y planifica tus comidas : No compres alimentos de más planea tus compras para 1 o 2 semanas según la duración que tengan los alimentos que compraste y las comidas que prepararás con los ingredientes justos.

: No compres alimentos de más planea tus compras para 1 o 2 semanas según la duración que tengan los alimentos que compraste y las comidas que prepararás con los ingredientes justos. No desperdicies la comida sobrante: Aprovecha la comida sobrante para las cenas o los almuerzos. Las frutas o verduras que se vean un poco "feas" o "manchadas" no significa que ya no sirvan; puedes lavarlas, picarlas y cocerlas (en el caso de las verduras).

No desperdicies alimentos de tu hogar y sigue estas recomendaciones; también puedes optar por donar la comida que te sobre, mientras aun sea seguro consumirla, a algún vecino o conocido.

Fuente: Tribuna del Yaqui