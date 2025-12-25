Rituales de Año Nuevo para empezar la temporada con el pie derecho este 2026

Ciudad de México.- Se acaba el año y es momento de reflexionar sobre lo ocurrido en los últimos doce meses y, sobre todo, de pensar en buenos propósitos para el año que está a punto de comenzar. Cada año, la idea de una nueva era llega con una serie de tradiciones que se han ido adoptando con el tiempo, pero lo cierto es que, lejos de las uvas y campanadas, existen prácticas que buscan asegurar que la energía de este ciclo: Los rituales.

Johanna Broda, la investigadora austriaca especializada en estudios mesoamericanos, explica que en el pasado, los rituales se usaban como una forma de estructurar la relación del ser humano con el cosmos. Por su parte, Cuerpo humano e ideología. Las concepciones de los antiguos nahuas: en la publicación realizada por el historiador mexicano Alfredo López Austin, explica la creencia de que los rituales pueden ayudar a restaurar la energía espiritual.

Los mejores rituales para recibir el Año Nuevo

Aunque la cosmovisión es un concepto que se adapta a las creencias en todo el mundo, Latinoamérica se ha transformado en un semillero de lo esotérico y los rituales que hoy en día se realizan de manera cotidiana son el fruto de una identidad y sincretismo que, durante siglos, le han dado forma a nuestra cultura. Para entenderlo y trasladar esta práctica a nuestra vida diaria, Gabriela Paulucci, astróloga e investigadora en el campo del desarrollo de la consciencia, nos habla sobre los mejores rituales de Año Nuevo que puedes hacer esta temporada para iniciar el 2026 con el pie derecho.

Rituales para recibir el Año Nuevo 2026

Año Nuevo es la oportunidad de un nuevo ciclo. Es un periodo en donde la energía se transforma y las metas para el próximo año comienzan a tener más relevancia. Existen distintas clasificaciones que van de acuerdo al objetivo de cada uno. Te compartimos cuáles son los que recomienda una astróloga:

Ritual de Venus : Para atraer el amor de pareja, belleza, justicia, paz y armonía en el nuevo ciclo.

: Para atraer el amor de pareja, belleza, justicia, paz y armonía en el nuevo ciclo. Ritual del Sol : Para fortalecer la vitalidad, felicidad y autoconfianza.

: Para fortalecer la vitalidad, felicidad y autoconfianza. Ritual de Júpiter : Para atraer buena fortuna, propiciar viajes y obtener mayor sabiduría para la toma de decisiones.

: Para atraer buena fortuna, propiciar viajes y obtener mayor sabiduría para la toma de decisiones. Ritual de Cierre de Ciclo: Para soltar en paz y gratitud aquello que se debe quedar atrás en tu vida y así recibir lo nuevo con brazos abiertos.

¿Qué rituales de Año Nuevo puedes hacer el 31 de diciembre?

Ritual de cierre de ciclo

Este ritual puede ayudar a dejar ir las cosas con gratitud y preparar espacio para lo nuevo. Para ello, se necesita lo siguiente:

1 vela blanca o de miel.

Cuarzos: Obsidiana, se puede complementar con malaquita y amatista.

1 carta escrita a mano en la que se plasme con claridad y gratitud lo que se va a dejar atrás.

Sahumos de mirra, palo santo y sándalo que se deberán pasar por las esquinas de la habitación en donde se realice el ritual.

Fecha: Se recomienda realizarlo los días 30 o 31 de diciembre.

¿Qué rituales de Año Nuevo puedes hacer el primer día del año, 1 de enero?

Ritual de Venus

Este ritual puede ayudar a atraer el amor en pareja y potenciar las buenas asociaciones. Para ello, necesitarás lo siguiente:

1 vela blanca.

12 rosas rojas (para simbolizar el amor en cada mes del año).

Cuarzos: Cuarzo rosa, se puede complementar con amatista, jaspe rojo y turmalina rosa.

Carta escrita a mano con 12 cualidades que consideres importantes para potenciar el amor en este nuevo ciclo.

Una estatuilla o imagen que represente a la diosa Venus.

Fecha: Se recomienda realizarlo el 1 de enero.

Ritual del Sol

Este ritual puede ayudar a potenciar la vitalidad y elevar el éxito profesional. Para ello, se necesita lo siguiente:

1 vela dorada.

1 objeto personal de oro o dorado.

Cuarzos: Piedra solar, puedes complementarla con cornalina, citrino y ojo de tigre.

Carta escrita a mano con 12 anhelos para potenciar la vitalidad y el éxito personal en este nuevo ciclo.

Una estatuilla o imagen que represente al Sol.

Fecha: Se recomienda realizarlo el 1 de enero.

Ritual de Júpiter

Este ritual puede ayudar a elevar la abundancia y buena fortuna. Para ello, se necesita lo siguiente:

1 vela verde o dorada.

Billetes, monedas y una figura de elefante.

Cuarzos: Citrino, se puede complementar con cuarzo transparente, labradorita y pirita.

Carta escrita a mano con 12 anhelos para potenciar la prosperidad y buena fortuna.

Una imagen de Júpiter y hiervas como salvia, diente de león o tomillo.

Fecha: Se recomienda realizarlo el 1 de enero.

Pasos para realizar Rituales de Año Nuevo

Para saber cómo hacer rituales de Año Nuevo, es necesario seguir una serie de pasos para asegurar el éxito. Lo primero es tener una intención; para ello, es necesario tener en claro lo que se busca atraer y tratarlo como si ya estuviera sucediendo. Al hacer esta afirmación, una parte de nuestro ser ya vibra en otra frecuencia. A continuación, te decimos qué se necesita para cada uno de ellos:

Colocar el altar en un espacio limpio y ventilado.

Colocar la carta en el centro del altar con la vela encima y los cuarzos a un lado, agregando los elementos dependiendo del tipo de ritual.

Una vez colocados los elementos, deberás pronunciarle a cada uno de ellos cuál será su función, es decir, por cada elemento que coloques, deberás especificar en voz alta lo que se espera de cada uno de ellos. Por ejemplo, a la vela le dirás, "vas a ayudarme a atraer un nuevo ciclo de plenitud", y así por cada elemento.

Encender la vela y dejar que se consuma por completo mientras meditas a un lado al menos por 10 minutos.

Una vez consumida la vela, agradecer por lo que vendrá y ventilar el espacio.

Al finalizar el ritual, puedes guardar la carta y leerla al final del año para reflexionar en el avance de los anhelos. Los cuarzos se pueden recargar con agua fría o sal de mar, para recargarlos con la luz de la luna llena el 3 de enero. Diciembre y enero son los mejores meses para hacer los rituales de Año Nuevo.

En diciembre, el paso de la energía le abre la puerta a la reflexión y a la valoración de lo aprendido con Sagitario, mientras que Capricornio nos impulsa a centrarnos en utilizar estas lecciones para concretar nuevas metas. De acuerdo a Paulucci, estar bajo influencias zodiacales que promueven la sabiduría y la responsabilidad hace de este un buen momento para comprometernos con los deseos a futuro.

