95 homicidios durante fiestas navideñas, captan a hijo de AMLO en tiendas de lujo en EU y más en Top 3 México

Ciudad Obregón, Sonora.- viernes 26 de diciembre, conoce la cifra de 95 homicidios dolosos que se registraron en estas fiestas navideñas.

México acumula 24 muertes y casi 6 mil casos de sarampión

México acumula un total de 24 muertes y cinco mil 741 casos confirmados de sarampión, según datos proporcionados por el Boletín Informativo de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud; los decesos se concentran en Chihuahua, Durango, Sonora y Jalisco.

Captan a hijo de AMLO en tiendas de lujo en EU

El hijo del expresidente AMLO, José Ramón López Beltrán, fue captado en video mientras salía de una tienda Loro Piana en Houston, Texas, portando una bolsa de Hermès, firma francesa reconocida por la elaboración artesanal de artículos de lujo.

Fiestas navideñas suman 95 homicidios dolosos

Durante las fiestas navideñas en el país se acumularon 95 privaciones de la vida, de acuerdo con el conteo preliminar de las 32 fiscalías estatales y de la CDMX; una mayor parte de los homicidios se concentraron principalmente en entidades del occidente, norte y centro del país.

